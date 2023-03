Operação Lei Seca: Motorista é autuado pela 3ª vez em 5 meses por dirigir embriagado em Natal

Um outro condutor tentou furar a barreira policial e roubar um etilômetro e acabou detido. Ao todo, CPRE autuou 10 motoristas entre a noite de sábado (11) e a madrugada de domingo (12). Uma das blitzen da Lei Seca que foram realizadas entre este sábado e domingo

Um motorista foi autuado em Natal, na noite deste sábado (11), pela terceira vez em cinco meses por dirigir embriagado num espaço de cinco meses. O homem foi parado em uma blitz em Cidade da Esperança, na Zona Oeste da capital.

De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), o veículo do motorista também ficou retido por apresentar um débito que chegava a R$ 9.890.

Além da Zona Oeste, uma barreira policial da Operação Lei Seca também foi montada em Neópolis, na Zona Sul. Ao todo, nas duas blitzen, 10 motoristas foram autuados por dirigir sob influência de álcool entre a noite de sábado e a madrugada de domingo (12).

Um desses motoristas também foi preso em flagrante após o teste de alcoolemia apontar valor de 0.56mg/l.

O CPRE também informou que um motorista de 34 anos, que dirigia um Kia Ceratto, tentou fugir da blitz e foi interceptado com o apoio de motocicletas do Esquadrão Águia. Ele se recusou a fazer o teste de bafômetro e foi autuado.

O motorista ainda tentou furtar um dos etilômetros, o escondendo na roupa. Após nova abordagem e a recuperação do aparelho, o homem também foi autuado pel crime de apropriação indébita – ele chegou a resistir à prisão.

