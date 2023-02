Operação Lei Seca prende cinco condutores por embriaguez ao volante e flagra motorista de aplicativo com maconha em Natal

Caso aconteceu durante fiscalização realizada na noite de quinta-feira (2) no bairro das Rocas. Operação Lei Seca, em Natal

Uma blitz da Operação Lei Seca prendeu cinco condutores flagrados dirigindo embriagados, na noite de quinta-feira (2).

Um motorista por aplicativo também foi detido por portar maconha – a quantidade da droga não foi informada.

As informações são do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), que montou o ponto de bloqueio no bairro das Rocas, na Zona Leste da cidade.

Segundo a corporação, os motoristas autuados por dirigir embriagados podem pegar pena de seis meses à três anos, passível de fiança.

Durante a fiscalização, também foram registradas autuações administrativas por misturar álcool e direção foram lavradas.

