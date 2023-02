Operação Lei Seca: quatro motoristas são presos por embriaguez ao volante em Natal

Blitzen foram montadas no Planalto e em Nossa Senhora da Apresentação entre a noite de sábado (11) e a madrugada de domingo (12). Operação Lei Seca autuou 16 motoristas neste fim de semana em Natal

A Operação Lei Seca prendeu em flagrante, entre a noite deste sábado (11) e a madrugada de domingo (12), quatro motoristas por dirigirem sob influência de álcool em Natal.

As blitzen foram montadas em dois pontos: na Avenida das Fronteiras, em Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte de Natal, e na Avenida João Hélio, no bairro Planalto, na Zona Oeste.

De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), ao todo 16 condutores foram autuados por dirigirem sob influência de álcool, sendo quatro deles presos após os testes de alcoolemia apontarem valores superiores a 0.33mg/l.

A PM informou ainda que duas pessoas foram presas por porte de entorpecentes, sendo uma em cada blitz. Nenhum óbito decorrente de acidente de trânsito ocasionado por condutor foi registrado.

Segundo o CPRE, apenas em 2023, foram 118 motoristas presos em flagrante pela Operação Lei Seca.

