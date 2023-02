Operação Lex Terram prende cinco suspeitos de integrar facção criminosa com atuação na Penitenciária de Dracena

Mulher, de 31 anos, é apontada pelas investigações como elo entre os integrantes da organização que estão em liberdade e no sistema carcerário. Operação Lex Terram foi deflagrada nesta segunda-feira (6), em Dracena (SP)

Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (6), cinco pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que agia na Penitenciária de Dracena (SP).

Um dos alvos da Operação Lex Terram foi uma mulher, de 31 anos, que foi presa em Dracena.

As outras quatro prisões envolveram homens, de 23, 27, 31 e 47 anos, que já cumprem penas nas cidades de Lavínia (SP), Martinópolis (SP), Mirandópolis (SP) e Pacaembu (SP). Todos eles estavam na Penitenciária de Dracena quando as investigações começaram.

As investigações tiveram início em julho do ano passado, quando a mulher foi surpreendida por agentes penais ao sair da Penitenciária de Dracena com vários manuscritos escondidos sob as roupas que vestia. Ele é esposa do rapaz, de 23 anos, que também foi preso nesta segunda-feira (6), e os manuscritos apreendidos naquela ocasião continham informações relacionadas a atividades criminosas.

Segundo a Polícia Civil, a mulher, quando ia visitar o marido na prisão, entrava e saía do sistema penitenciário com informações sobre procedimentos a ser tomados por integrantes da facção que estão em liberdade.

As apurações indicaram que o marido dessa mulher teria se associado à facção e se disposto, com a ajuda da própria esposa, a auxiliar os membros do grupo que se encontravam presos em Dracena.

A mulher, então, se tornou um elo para enviar as comunicações internas aos parceiros que se encontravam em liberdade e para retornar com as informações destinadas àqueles que estavam presos.

Diante do avanço das apurações, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do casal investigado e de outros três suspeitos.

No total, as cinco prisões foram decretadas e cumpridas.

A mulher foi presa no bairro Vitória Régia, em Dracena, e não ofereceu resistência. Ela foi levada à Delegacia da Polícia Civil e permaneceu no aguardo da audiência de custódia.

Os quatro homens investigados já se estavam presos no sistema carcerário por outros crimes e tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos em penitenciárias em Lavínia, Martinópolis, Mirandópolis e Pacaembu.

Ainda segundo a Polícia Civil, o nome escolhido para a operação deriva da expressão em latim que significa “terra com lei” e faz referência ao poder de punir do Estado para que todos sigam os ditames das leis.

