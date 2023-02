Na terça-feira (14), o sétimo prefeito investigado na ação liderada pelo Gaeco foi detido. Veja abaixo o que se sabe e o que falta saber sobre o caso. Operação mensageiro prende 7 prefeitos em SC: o que se sabe e o que falta saber

A Operação Mensageiro, deflagrada no fim de 2022 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), colocou sobre a mira um suposto esquema de corrupção na licitação de lixo em várias cidades de Santa Catarina. Na terça-feira (14), o sétimo prefeito investigado na ação foi detido. Veja abaixo o que se sabe e o que falta saber sobre o caso.

Quem são os prefeitos presos?

Marlon Neuber (PL), de Itapoá;

Joares Ponticelli (PP), de Tubarão

Antônio Ceron (PSD), prefeito de Lages;

Luiz Henrique Saliba (PP), de Papanduva;

Deyvison Souza (MDB), de Pescaria Brava;

Vicente Corrêa Costa (PL), de Capivari de Baixo;

Antônio Rodrigues (PP), de Balneário Barra do Sul.

Quando a operação teve início?

Deflagrada em 6 de dezembro de 2022, a operação já teve três fases. Na primeira, quatro prefeitos foram presos, um deles durante uma viagem oficial em Brasília.

Na segunda, em 2 de fevereiro, dois prefeitos também foram detidos. Já nesta terceira fase, o prefeito de Tubarão foi detido junto com o vice.

Presos na 1ª fase e defesas

Presos na 2ª fase e defesas

Presos na 3 fase e defesas

Quais crimes o Gaeco investiga?

A investigação está relacionada a suspeita de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões de Santa Catarina.

Prefeito de cidade de SC é preso em viagem oficial a Brasília

Qual a relação com a operação Et Pater Filium?

A Operação Mensageiro é um desdobramento da Et Pater Filium, deflagrada em 2020. Nesta ação, o prefeito de Major Vieira, Orildo Severgnini (MDB), e os ex-prefeito de Canoinhas, Beto Passos (PSD) e o ex-prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti (sem partido), foram presos.

Segundo a apuração do colunista da NSC, Ânderson Silva, Alberti revelou em depoimentos que havia um esquema de propina envolvendo a prestação de serviço de coleta de lixo e esgoto em Santa Catarina. Ele teria apontado a existência de um “mensageiro” da propina para os prefeitos.

Procurado pelo g1 SC, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), responsável pelo Gaeco, não detalha as investigações e afirma que “a apuração ainda corre em segredo de justiça, por determinação legal, mas, assim que houver a publicidade dos autos, novas informações poderão ser divulgadas”.

Qual o número de apreensões e prisões até o momento?

Ao todo até agora já foram cumpridos 121 mandados de busca e apreensão e 22 mandados de prisão. O prefeito de Lages, Antônio Ceron, foi solto na manhã desta quarta-feira (15) mediante ao uso de tornozeleira eletrônica.

