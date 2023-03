Operação nacional contra a pirataria digital prende morador de Araraquara

Ação da polícia prendeu 11 pessoas, nesta terça-feira (14), quatro delas no estado de São Paulo, durante Operação 404. Operação 404, contra a pirataria digital, realizou apreensões nesta terça-feira (21)

Polícia Civil/Divulgação

Policias do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam um morador de Araraquara (SP) na manhã desta terça-feira (14) na quinta fase da Operação 404, contra a pirataria digital.

A ação policial, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), envolveu as polícias civis de oito estados e prendeu 11 pessoas, quatro delas no estado de São Paulo.

Os quatro flagrantes ocorreram nas cidades de Araraquara, Ribeirão Preto, Indaiatuba e na Capital. Os acusados foram flagrados pelo comércio sem autorização de canais de entretenimento pela Internet.

De acordo com o Ministério da Justiça, além das prisões, foram realizados nesta nova fase o bloqueio de 199 sites e 63 aplicativos utilizados para transmitir e compartilhar filmes, séries e músicas de maneira ilegal.

Os presos foram encontrados nos endereços alvos dos mandados de busca e apreensão, onde os policiais apreenderam equipamentos e estrutura para o compartilhamento desses arquivos, além de listas de pessoas que pagam pelo material pirateado.

As equipes da polícia cumpriram mandados de busca e apreensão nas cidades de Sumaré, Santa Bárbara D’Oeste, Taubaté, Indaiatuba, Monte Mor, Campinas, Ribeirão Preto, Praia Grande, Araraquara, e São Paulo e apreenderam computadores e celulares.

Operação 404

O nome Operação 404 faz referência ao código de resposta do protocolo HTTP para indicar que a página não foi encontrada ou está indisponível.

A operação faz parte de uma mobilização internacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria de Operações Integradas e polícias civis dos Estados para combater à pirataria online.

