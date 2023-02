Operação para combater roubos e furtos de veículos tem 14 presos e 5 comércios lacrados na região de Campinas

Ação da Polícia Civil em conjunto com PM, Detran e prefeituras vistoriou desmanches e estabelecimentos nesta terça (28); 19 veículos foram localizados e 288 peças apreendidas. Motos apreendidas durante a Operação Box na região de Campinas (SP), nesta terça-feira (28)

Uma operação deflagrada nesta terça-feira (28) na região de Campinas (SP) para combater crimes de roubos e furtos de veículos e outras atividades ilegais em desmanches e comércios de vendas de peças usadas temrinou com 14 pessoas presas e cinco estabelecimentos lacrados.

Segundo a Polícia Civil, foram constatados os crimes:

Exercício Ilegal de Atividade

Recptação Dolosa Qualificada

Furto de Energia

Crime Contra a Ordem Tributaria Economica e Relações de Consumo

Como parte da Operação Box, determinada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais civis do Deinter-2. região que abrange 38 municípios, realizaram diligências como apoio da Polícia Militar, Detran e prefeituras municipais.

Ao todo, 201 pessoas foram abordadas e 114 estabelecimentos vistoriados. Foram localizados 19 veículos, apreendidas 288 peças e nove autos de flagrantes lavrados.

Estabelecimento lacrado durante a Operação Box na região de Campinas (SP) nesta terça (28)

Polícia Civil/Deinter-2/Divulgação

