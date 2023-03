Operação Piratas: 50 mil litros de diesel são apreendidos no rio Madeira em Porto Velho

Três suspeitos foram presos. Flagrante ocorreu durante operação para combater furtos e roubos de combustível e armazenamento irregular de petróleo. Óleo diesel estava sendo transportando em galões

PC-RO/Reprodução

Uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (9) terminou com a apreensão de 50 mil litros de óleo diesel em Porto Velho. O combustível estava sendo transportado em embarcações no rio Madeira.

A Operação Piratas, como é chamada, foi realizada em parceria com a Marinha do Brasil e Procon com objetivo de combater furtos e roubos de combustível e armazenamento irregular de petróleo.

Durante fiscalização no rio Madeira, os policiais civis encontraram cerca de 50 mil litros de diesel sendo transportados em barcos. Parte da carga era transportada dentro de galões e há suspeita que o combustível é adulterado.

Operação policial foi realizada no rio Madeira, em Porto Velho

PC-RO/Reprodução

Segundo a Polícia Civil, três suspeitos acabaram presos em flagrante e foram levados para a Delegacia Especializada em Repressão a Furtos e Roubos (DERF) em Porto Velho, que conduz a investigação da operação.

Com os suspeitos também foram apreendidas três armas de fogo, sendo uma delas uma pistola.40, além de dezenas de munições.

Delegacia realizou operação Piratas nesta quinta-feira (9) em Porto Velho

Reprodução/PC-RO

valipomponi