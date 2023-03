Operação policial em AL e SE resulta em 12 prisões e 2 mortes

Operação Divisas cumpre 16 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão em Pariconha (AL), Brejo Grande (SE) e Aracaju (SE). SSP faz operação e cumpre 34 mandados contra suspeitos de tráfico de droga sem AL e SE

Uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública de Alagoas (SSP-AL) cumpre 34 mandados de prisão e de busca e apreensão em Alagoas e em Sergipe contra organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Segundo a SSP, 12 pessoas foram presas e dois suspeitos foram mortos após troca de tiros com a polícia. Duas pessoas ainda continuam foragidas.

No total, foram expedidos 16 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão nas cidades de Piaçabuçu, Brejo-Grande (SE) e Aracaju (SE).

Segundo a SSP, as prisões aconteceram em Piaçabuçu, Brejo Grande e Aracaju. Foram apreendidos um revólver, uma pequena quantidade de droga e dinheiro em espécie.

Ao menos 14 pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas

Para o cumprimento dos mandados foram empregados policiais militares de Alagoas do 11° Batalhão, do 3º Batalhão, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão Rodoviário. A Polícia Militar de Sergipe empregou policiais do Comando de Operações Especiais (COE-PMSE).

Já a Polícia Civil contou com a participação de agentes do Tático Integrado de Grupos de Resgates Especiais (Tigre), da seção de capturas e NI da Deic, da Gerência de Polícia Judiciária da Área 3 (GPJ-3) e da 7ª Delegacia Regional de Polícia de Penedo.

A Polícia Civil sergipana deu apoio através da Delegacia de Malhada dos Bois. Além disso, também houve apoio do grupamento aéreo da SSP de Alagoas.

Policiais apreenderam na operação em Alagoas dinheiro, drogas e arma

SSP-AL

