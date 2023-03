Operação prende integrantes de facção que torturaram homem até a morte no Orgulho do Madeira

Este foi o segundo dia de ação contra facções criminosas que atuam na capital Porto Velho. Operação Camaleão, em Porto Velho, prende integrantes de facção

Reprodução/PC-RO

Os principais envolvidos na tortura e assassinato de Alexandre Luz Oliriano, em dezembro de 2022, foram presos nesta quarta-feira (29) durante uma operação da 2ª Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (2ª DECCV), em Porto Velho. Este foi o segundo dia de ação contra facções criminosas que atuam na capital.

A operação desta quarta-feira foi chamada de Camaleão. Segundo a Polícia Civil, os agentes cumpriram mandados judiciais no Orgulho do Madeira contra três suspeitos que torturaram Alexandre com um facão e depois o mataram com tiros.

Os alvos da polícia foram:

Francisco D. Rodrigues;

Fernando Santos de Oliveira;

e Edvaney Carvalho

De acordo com investigação da 2ª DECCV, a Homicídios, o trio matou Alexandre como forma de vingança, pois ele havia decidido trocar de facção.

Os suspeitos presos foram levados a unidades prisionais da capital e estão à disposição da Justiça.

Operação Camaleão, em Porto Velho

Reprodução/PC-RO

Na terça-feira (28), a Polícia Civil realizou a operação Atrox para prender suspeitos que mataram o socioeducador Otacílio Ramos, da Sejus, que foi encontrado morto em Porto Velho em fevereiro deste ano.

No mesmo dia foi feito uma ação para prender faccionados que torturaram uma adolescente de 16 anos em janeiro deste ano, também no Orgulho do Madeira.

