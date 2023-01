Operação prende seis suspeitos de roubar e matar idoso em Sapucaia

Crime aconteceu na última quarta-feira, no bairro Volta do Pião. Segundo a Polícia Civil, vítima foi morta a tiros quando chegou em casa e flagrou o roubo. Operação prende suspeitos de praticar latrocínio contra idoso em Sapucaia

Divulgação/Polícia Civil

Seis pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (31) em Sapucaia (RJ) por suspeita de envolvimento em um crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

Os mandados de prisão foram cumpridos durante uma operação conjunta das policias Civil e Militar no bairro Volta do Pião, onde o assassinato ocorreu na última quarta-feira (25) e teve como vítima um idoso de 71 anos.

Segundo a Polícia Civil, eles planejaram o roubo quando descobriram que o idoso guardava dinheiro em casa. A ideia era de que parte do grupo iria atraí-lo para um bar enquanto os outros reviravam o imóvel.

No entanto, o homem retornou para casa antes do esperado, surpreendendo os criminosos que lá estavam. Por conta disso, a quadrilha decidiu matá-lo e o executou a tiros.

As investigações apontaram que o grupo era composto por quatro homens e duas mulheres — todos ligados ao tráfico de drogas.

Também de acordo com a polícia, durante a ação desta terça, um dos envolvidos foi preso em flagrante ao ser encontrado com a arma supostamente utilizada no crime e uma quantidade de drogas.

Os seis foram levados juntos com o material apreendido à delegacia de Sapucaia.

Arma e drogas apreendidas na operação em Sapucaia

