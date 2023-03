Operação Pugna apreende celulares de 11 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Santo Expedito

Aparelhos serão periciados e analisados pela Polícia Civil. Operação apreendeu oito celulares em Santo Expedito (SP) nesta sexta-feira (10)

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (10), a Operação Pugna, que cumpriu sete mandados de busca e apreensão domiciliar no Conjunto Habitacional Maria Aparecida Resende e no Centro, em Santo Expedito (SP).

O delegado da Polícia Civil, João Paulo Tardin, informou ao g1 que, ao todo, 11 pessoas são investigadas por tráfico de drogas. Segundo o delegado, “algumas pessoas foram ouvidas e liberadas e outras serão ouvidas no curso da investigação”.

Foram apreendidos oito aparelhos celulares, R$ 407 em dinheiro e duas porções de cocaína. Conforme a polícia, os celulares serão submetidos à análise pericial.

As investigações foram iniciadas após uma apreensão, ainda no início do mês de fevereiro, de 20 porções de cocaína no bairro da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Tardin explicou ao g1 que, nesta ocorrência em questão, ninguém foi preso, porque “as porções apreendidas foram dispensadas no quintal de outro imóvel”.

Segundo a Polícia Civil, as investigações “apontaram fundadas suspeitas da existência de aparente núcleo estruturado e atuante no comércio de drogas naquele bairro [da] CDHU, com provável utilização de área verde próxima para ocultar parte dos entorpecentes destinados à venda, além de duas outras regiões deste município”.

“Todo material será periciado e analisado pelo setor de investigações para apurar a verossimilhança de diversas denúncias acerca do tráfico de drogas”, finalizou Tardin ao g1 sobre o prosseguimento dos trabalhos pela Polícia Civil.

