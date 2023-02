Segundo a Polícia Civil, os homens, de 20 e 26 anos, fugiram para Bataguassu (MS), onde foram presos, na tarde desta terça-feira (7). Operação Res Furtiva prende suspeitos de furtar R$ 40 mil em mercadorias de ótica em Mirante do Paranapanema (SP)

Polícia Civil

Dois homens, de 20 e 26 anos, foram presos preventivamente na tarde desta terça-feira (7), em Bataguassu (MS), durante a Operação Res Furtiva, que investiga um furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes cometido na madrugada do dia 29 de janeiro, em Mirante do Paranapanema (SP).

Na ocasião, dois rapazes, encapuzados, arrombaram a fechadura de uma ótica e levaram óculos, armações, equipamentos, valores, dentre outros objetos, avaliados em aproximadamente R$ 40 mil.

Os investigadores conseguiram identificar os endereços dos possíveis autores do crime e, na manhã desta terça-feira (7), foi deflagrada a operação. Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão domiciliar em Mirante do Paranapanema e apuraram que os suspeitos haviam fugido para Bataguassu.

À tarde, com o apoio de policiais civis de Mato Grosso do Sul, a corporação localizou e decretou a prisão preventiva dos suspeitos.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e prisões preventivas, foram apreendidos aparelhos celulares, roupas utilizadas durante o crime, um simulacro de arma de fogo e um traje da Polícia Militar de São Paulo.

Também foram recuperados os objetos subtraídos, dentre eles óculos, armações, lentes e equipamentos, que serão restituídos ao proprietário da ótica.

