Operação revela fartura em garimpos com cervejas e vinhos, enquanto indígenas sofrem com desnutrição na Terra Yanomami

Bebidas e alimentos encontrados em estrutura usadas por garimpeiros ilegais no território Yanomami revela dimensão de tudo que envolve a atividade clandestina. Ministra dos Povos Indígenas reforça necessidade de retirar os invasores da maior terra indígena do país. Ficais que atuam contra gairmpeiros encontram cerveja, vinho, refrigerante e energético em acampamento de garimpeiros ne Terra Yanomami

Imagens da operação contra garimpeiros na Terra Indígena Yanomami revelaram a fartura nos garimpos montados ilegalmente no território. São caixas de cerveja, cachaça, vinho e alimentos – um contraste à falta de comida enfrentada pelos indígenas, que sofrem com desnutrição e malária causadas pela ação dos invasores.

Nas fotos, divulgadas nesta quinta-feira (15) pelo Ministério dos Povos Indígenas, há estoques que alimentos com fardos de arroz, feijão, latas de energéticos, refrigerante, linguiças, remédios a até equipamentos de internet Wi-fi e TV.

“Enquanto o povo Yanomami sofre com a desnutrição grave e doenças causadas pelo envenenamento do rio, estupros e toda a violência praticada pelos garimpeiros invasores, do outro lado muita fartura. Com recursos naturais sendo explorados de maneira irresponsável, deixando feridas nas pessoas, animais e natureza do entorno”, publicou numa rede social a ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara, ao reforçar que “é urgente a desintrusão dos invasores do território Yanomami e todos os territórios indígenas!”.

Fardo de arroz, ventilador, flocão, caixa de som e demais itens de garimpeios na Terra Yanomami

A operação ocorre com foco na destruição de toda estrutura usada pelos garimpeiros e para interromper o envio de suprimentos para o garimpo e o possível escoamento do minério extraído ilegalmente.

A fiscalização intensa dentro do território visa retomar o controle do território invadido por garimpeiros ocorre em força-tarefa que envolve fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal e Ministério da Defesa.

Na primeira semana de operação, de 6 a 14 de janeiro, destruiu quatro aeronaves, um trator de esteira, seis balsas, quatro barcos com motor de popa, seis mil litros de combustível e dois geradores, e apreendeu 12 toneladas de cassiterita, um dos minérios extraídos pelos garimpeiros.

Placa indica que há conexão de internet via wi-fi em acampamento de garimpo na Terra Yanomami

As balsas destruídas estavam no rio Uraricoera, principal via de acesso usada pelos invasores para invadir da Terra Indígena – e foi em garimpos nesta região que foram feitas as imagens pelo MPI.

Para impedir que garimpeiros entrem no território Yanomami com suprimentos e insumos, outras equipes do Ibama atuam numa base de controle instalada no rio Uraricoera, no porto de Palimiú – ponto em que barqueiros podem pegar autorização para buscar garimpeiros que ainda estão irregularmente na região.

A ação mais ofensiva, de se fazer presente no território e forçar a saída dos invasores, faz parte da ofensiva iniciada em 20 de janeiro, quando o governo federal decretou emergência de saúde pública para atender indígenas da etnia Yanomami. Maior território indígena do país, a Terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária e sanitária sem precedentes. Indígenas, entre crianças e adultos, enfrentam quadro severos de desnutrição e malária.

Veja mais imagens da operação:

Remédios, itens de higiene e outros objetos de garimpeiros ilegais na Terra Yanomami

TV disponível em acampamento de garimpeiros na Terra Yanomami

Fical do Ibama põe fogo em acampamento de garimpeiro na Terra Yanomami

Lixo deixado por garimpeiros na Terra Yanomami

Balsa destruída por fiscais do Ibama que atuam no Grupo Especializado de Fiscalização (GEF)

Lista de controle encontrada em garimpo ilegal na Terra Yanomami

Base do Ibama montada às margens do rio Uraricoera, uma ofensiva contra garimpeiros ilegais na Terra Yanomami

