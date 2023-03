Operação Sevandija: juiz nega andamento de processos após STJ suspender anulação de escutas

Magistrado argumenta que liminar não revalida interceptações e que é preciso aguardar julgamento de recurso no STF. Decisão afeta ações que ainda correm em 1ª instância. O juiz Nelson Augusto Bernardes de Souza negou dar sequência a processos da Operação Sevandija, que em 2016 revelou um dos maiores esquemas de corrupção na história de Ribeirão Preto (SP), mesmo depois de o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Og Fernandes, suspender temporariamente os efeitos de um acórdão que anulou provas obtidas por meio de escutas telefônicas na força-tarefa.

A decisão, expedida no âmbito da 4ª Vara Criminal na segunda-feira (6), é válida até o julgamento definitivo de um recurso extraordinário do Ministério Público no Supremo Tribunal Federal (STF), que pede a revalidação das interceptações.

O despacho afeta diretamente processos resultantes da operação que ainda correm em primeira instância e que tiveram escutas telefônicas como parte do corpo de provas.

Entre eles estão o caso que julga fraudes em um contrato milionário entre o antigo Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (Daerp) e a empresa Aegea, a corrupção na compra de catracas para escolas municipais e a conduta da ex-prefeita Darcy Vera em fraudes em contratos e admissão de pessoas envolvendo a Companhia de Desenvolvimento Econômico (Coderp) e a empresa Atmosphera.

Por outro lado, não são abrangidos pela decisão processos que já tramitam no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), como sobre a fraude nos honorários em uma ação do Sindicato dos Servidores Municipais e a lavagem de dinheiro apurada na Operação Houdini.

Fachada da sede do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (Daerp) em Ribeirão Preto (SP)

Divulgação/Prefeitura

Escutas não foram revalidadas, argumenta juiz

O novo parecer foi dado pelo juiz de primeiro grau em resposta a um pedido do próprio MP pela continuidade das ações, diante da liminar concedida por Og Fernandes, que por ofício analisou a validade do recurso da Promotoria antes do efetivo encaminhamento ao Supremo.

Na decisão, o magistrado que atua por Ribeirão Preto levantou o entendimento de que a decisão do vice-presidente do STJ não necessariamente revalida as provas nem derruba o acórdão da Sexta Turma do STJ em 2022.

“O sobrestamento [interrupção] do feito (…) é medida que se amolda melhor à técnica recursal e evita, inclusive, tumultuo processual em caso de não acolhimento do pleito recursal, visto que a decisão de recebimento do Recurso Extraordinário, com cautelar concessiva de efeito suspensivo, como acima dito, não revalidou as provas anuladas”, argumentou Souza na decisão.

Escutas telefônicas

A decisão da Sexta Turma do STJ que, em setembro de 2022, derrubou as interceptações telefônicas da Sevandija, tinha como principal base o argumento de que não houve fundamentação nas decisões da Justiça de Ribeirão Preto que possibilitaram o prolongamento das escutas dos investigados.

Desde então, os processos afetados passaram a ser levados à primeira instância para nova apreciação de provas – antes de o atual juiz assumir os processos, outros cinco designados alegaram suspeição.

Nessa nova etapa, medidas cautelares contra os réus da força-tarefa foram derrubadas, incluindo a prisão de Sandro Rovani, ex-advogado do Sindicato dos Servidores de Ribeirão Preto.

