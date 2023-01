Operador de empilhadeira, açougueiro e mais: Sine em RR oferta 116 vagas de emprego nesta terça-feira (31)

Atendimento do Sine fica no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) e funciona no horário das 7h30 às 13h30. Vaga de operador de empilhadeira é ofertada pelo Sine em Roraima

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Roraima oferta 116 novas vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação nesta terça-feira (31).

Para concorrer a uma vaga o candidato deve fazer o cadastro no sistema de emprego no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), localizada na rua Pavão, 206, bairro Mecejana, zona Oeste de Boa Vista

É necessário apresentar a carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, currículo e comprovante de residência atualizado. Aqueles que têm cursos na área que deseja concorrer, podem levar os certificados para compor o cadastro. O atendimento ocorre das 7h30 às 13h30.

Veja as vagas abaixo:

Açougueiro I. Requisitos: experiência informal, experiência na área e ensino médio completo. – 10 vagas;

Açougueiro II. Requisitos: experiência informal e ensino médio. – 15 vagas;

Caseiro. Requisitos: experiência comprovada na carteira , seja casado (sem filhos), disponibilidade para morar , fazer serviços gerais com experiência motoserra, roçadeira e ensino médio completo. – 1 vaga;

Chefe de departamento de pessoal. Requisitos: experiência comprovada na carteira, estar atualizado com a legislação e superior em áreas a fins. – 1 vaga;

Empregada doméstica. Requisitos: experiência comprovada na carteira, limpeza, lavar, passar e ensino médio completo. – 1 vaga;

Faxineira. Requisitos: experiência informal, fazer limpeza geral, cozinhar, more próximo ao bairro caimbé e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Instalador de acessórios de veículos (linha pesada). Requisitos: experiência informal, experiência em acessórios de linha pesada, pontualidade, desenrolado, manuseio de furadeira, tenha CNH e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Instalador de tubulações de gás. Requisitos: experiência informal, preferencialmente com formação técnica. (mecânica, eletrotécnica ou correlatas), pacote office intermediário, máquinas rotativas/compressores/bombas, desejável noções de processo de separação de gases do ar e/ou enchimento de cilindros/carretas de h2, vivência em produção e otimização de processos industriais e ensino médio completo. – 1 vaga;

Mecânico de automóvel. Requisitos: experiência comprovada na carteira, noções de informática geral, conhecimento em mecânica automotiva, disponibilidade de horário, CNH categoria B e ensino médio completo. – 1 vaga;

Mecânico de máquinas pesadas. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na área, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Mecânico de máquinas agrícolas. Requisitos: experiência comprovada na carteira, conhecimento em mecânica agrícola, noções de informática, disponibilidade de horário, CNH B, ensino médio completo. – 1 vaga;

Operador de empilhadeira. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na área, seja responsável e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Piscineiro. Requisitos: sem experiência, possuir CNH A, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Supervisor administrativo. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na função, conhecimento no sistema rm módulo educacional e backoffice, disponibilidade de horário e ensino superior (em áreas relacionadas á função). – 1 vaga;

Técnico em segurança do trabalho. Requisitos: experiência comprovada na carteira, conhecimento básico em e-social e sst, organização e senso de responsabilidade, tenha CNH e ensino superior em técnico em segurança do trabalho. – 1 vaga;

Vendedor interno. Requisitos: experiência comprovada na carteira e ensino médio completo. – 1 vaga;

Açougueiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal e ensino médio. – 15 vagas;

Atendente de lojas e mercados (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência comprovada na carteira, laudo medico atualizado, disponibilidade de horário, boa comunicação, proatividade e ensino fundamental completo. – 10 vagas;

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência na carteira, pró – ativo , pontual , tenha transporte próprio e ensino médio completo. – 1 vaga;

Estoquista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência e ensino médio completo. – 1 vaga;

Oficial de serviços gerais (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência na carteira, disponibilidade de horário , laudo médico atualizado e ensino médio completo. – 4 vagas;

Repositor – em supermercados I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal e ensino médio completo. – 15 vagas;

Repositor – em supermercados II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal e ensino médio. – 15 vagas;

Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal e ensino médio. – 15 vagas.

