Operador que matou colega de trabalho com retroescavadeira alega que era ameaçado e agiu em legítima defesa

Milton César Magalhães chegou à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos (SP) acompanhado de dois advogados e prestou depoimento, na tarde desta segunda-feira (27). Milton César Magalhães se entregou a polícia dias após matar um colega de trabalho do Saae de São Carlos com uma retroescavadeira

Renan Ciconelo/EPTV

O operador de máquinas pesadas Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de São Carlos (SP), Milton César Magalhães, de 44 anos, indiciado por atropelar e matar um colega de trabalho com uma retroescavadeira, alegou que estava sendo ameaçado pela vítima, Iébel Garcia Silva, de 41 anos, e agiu em legítima defesa.

Ele se entregou à polícia na tarde desta segunda-feira (27) e foi ouvido pelo delegado da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), Caio Gobato.

“Ele alegou que estava sendo ameaçado desde segunda-feira e na hora que ele jogou a pá ele ficou com medo que o cara estava indo na direção dele e achou que estava armado. Falou que na hora do fato ele perdeu os sentidos, não sabia o que estava fazendo, desmaiou posteriormente e acordo achando que o rapaz nem estava morto’, afirmou o delegado.

Segundo Gobato, o indiciado se dizia arrependido e chorou bastante. Ele tinha prisão temporária decretada e permaneceu preso.

O advogado de defesa, José Roberto Garcia, disse à EPTV, afiliada da TV Globo, que Magalhães se apresentou espontaneamente para se colocar à disposição da Justiça. Ele pediu o relaxamento da prisão.

Magalhães estava foragido desde quarta-feira (22), quando atingiu a moto de seu colega de trabalho, com a retroescavadeira e o atropelou. Depois ele usou a concha da máquina para esmagar a vítima (Veja vídeo abaixo. As imagens são fortes).

Funcionário do Saae São Carlos atropela e mata colega de trabalho com retroescavadeira

A polícia indiciou Magalhães por homicídio qualificado e pediu a prisão temporária, que foi decretada pela Justiça.

Segundo o Saae, os dois se envolveram em uma briga, em 2014, e receberam suspensão de 30 dias após sindicância. Funcionários relataram que eles tiveram outras discussões até com uso de canivetes.

Crime

Funcionário do Saae usa retroescavadeira para atropelar e matar colega de trabalho em São Carlos

Reprodução/EPTV

Magalhães atropelou e matou Silva na manhã de quarta-feira (22), na Rua George Ptak, no Jardim São Paulo, perto de uma unidade do Saae.

O crime foi filmado por uma câmera de segurança. Nas imagens, Silva aparece de moto pela rua quando Magalhães o atinge com a retroescavedeira. A vítima bate contra um carro e, em seguida, é atropelada. O funcionário passa com o veículo sobre o colega, que não consegue sair.

Silva fica imóvel no chão e o Magalhães bate a concha da retroescavadeira em cima dele várias vezes. Depois, foge do local com a retroescavadeira, que foi encontrada no bairro Azulville.

A motivação do crime ainda é desconhecida e a Polícia Civil investiga se ele foi premeditado.

O corpo de Iebel foi levado para São João Batista do Glória (MG), onde foi enterrado na quinta-feira (23).

Em nota, a prefeitura lamentou o ocorrido e disse que a autarquia municipal está prestando assistência à família da vítima, bem como colaborando com as investigações da polícia.

