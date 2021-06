operata-giovanna-abate,-ex-di-uomini-e-donne:-“ho-avuto-serie-complicazioni”

Giovanna Abate ha raccontato al magazine di Uomini e Donne di avere subito un delicato intervento chirurgico. L’ex tronista aveva già raccontato ai suoi follower di avere scoperto l’esistenza di alcuni polipetti al basso ventre che è stato necessario rimuovere chirurgicamente. Ma il post operatorio sarebbe stato più complicato del previsto.

Giovanna Abate: “Ero a letto senza potermi alzare”

Nel corso dell’intervista rilasciata al magazine della trasmissione di Canale5, Giovanna ha raccontato: “Ho avuto serie complicazioni. Non ho mai subito interventi come questo, e il post-operatorio è stato molto doloroso: sono dovuta stare due settimane a letto senza potermi alzare, è brutto non poter essere autonomi”. Un periodo complicato quello che la donna ha vissuto ma che ha ampiamente superato, tornando in breve tempo al suo lavoro e alla sua vita.

in foto: Giovanna Abate

“Sammy Hassan mi ha scritto”

A sorpresa, sebbene si fossero lasciati in cattivi rapporti dopo la scelta a Uomini e Donne e i litigi che li avevano portati a separarsi nell’arco di poche settimane dalla loro uscita dallo studio del programma, Sammy Hassan l’ha contattata per chiederle informazioni circa il suo stato di salute: “Sammy non l’ho più sentito però gentilmente mi ha scritto per chiedermi come stessi, dopo aver scoperto dai social che ero stata operata. Altrettanto educatamente, l’ho ringraziato”. Dopo la rottura con Sammy e il breve flirt con Akash Kumar, ex protagonista dell’Isola dei famosi, Giovanna non avrebbe ancora ritrovato l’amore. E pare che nemmeno lo cerchi tanto che racconta di essere felice com’è: