“oppini-ride-di-fro**o-e-ricch**ne”,-le-risposte-di-tommaso-zorzi-confermano-la-rottura

Non c’è verso di fare andare avanti l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Nelle ultime ore, nuovi capitoli sono stati scritti e il finale sembra essere tutt’altro che lieto, a tal punto da assistere al defollow dell’influencer sul profilo Instagram del figlio di Alba Parietti. Pare che l’evento che ha scatenato questa brusca reazione sia legato a un video domestico di Oppini, nel quale ride dell’utilizzo della parola “ricch**ne”. E, i fan aggiungono, in passato avrebbe pensato bene di stravolgere la F-word in uno scambio di messaggi con amici, trasformando ‘Fro*io” in ‘ciofro’.

