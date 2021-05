oprah-winfrey-esce-allo-scoperto:-inedita-confessione-sulle-violenze-subite

La nota conduttrice americana intervistata da Today ha rivelato di essere stata oggetto di violenze in gioventù, il racconto più drammatico.

L’uscita del documentario “The Me You Can’t See” appena due giorni fa che sulla piattaforma di streaming Apple TV ha creato non poco scompiglio non solo sui social ma anche tra i personaggi coinvolti nelle riprese.

I co-creatori e produttori esecutivi del progetto sono Oprah Winfrey e il Principe Harry, tanta la volontà di parlare in modo chiaro e per la prima volta in tv del tema della salute mentale e il benessere emotivo spesso snobbato per paura e reticenza.

Nelle ultime ore hanno messo la faccia nel raccontare le loro storie sia Harry che ha parlato del trauma vissuto dopo la morte della madre e il periodo buio legato all’alcolismo, sia Lady Gaga che invece ha descritto la violenza sessuale subita a 19 anni e l’aborto a cui è stata costretta.

Ha avuto il coraggio di parlare a cuore aperto anche la stessa conduttrice Oprah dopo le prime interviste messe in onda. Le sue parole stanno scuotendo gli animi di molti fan e sostenitrici della donna.

Dopo la messa in onda delle prime interviste su Apple TV, la conduttrice Oprah ha deciso di svuotare il sacco a sua volta interrogata da Today. Per lei la rivelazione più dolorosa.

“It has given me a broader understanding and a deeper appreciation for every little and big thing that I now have.”

Watch @hodakotb’s full interview with @Oprah about coming to terms with trauma and her highly anticipated documentary series with Prince Harry on mental health. pic.twitter.com/cCgYzo2oEN

— TODAY (@TODAYshow) May 21, 2021