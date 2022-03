ordine-record-da-maersk-per-i-camion-elettrici-volvo

Volvo Trucks in Nordamerica ha vinto un ordine per 110 camion elettrici Volvo, realizzato dalla società di logistica globale Maersk. L’accordo si aggiunge a un precedente ordine di 16 veicoli dello stesso modello e segna il più grande ordine commerciale fino ad oggi per i camion elettrici Volvo.

L’ordine è stato effettuato da Performance Team, parte del Maersk Group, e tutto sommato un totale di 126 camion elettrici di questo tipo saranno in servizio per Performance Team. I primi camion elettrici saranno operativi nel secondo trimestre del 2022, mentre tutti e 126 camion dovrebbero essere impiegati entro il primo trimestre del 2023.

“Volvo Trucks è entusiasta di continuare a collaborare con Maersk sui suoi obiettivi di sostenibilità della flotta e di svolgere un ruolo chiave nei continui investimenti su vasta scala dell’organizzazione in soluzioni di elettromobilità”, afferma Peter Voorhoeve, presidente di Volvo Trucks Northamerica.

I camion elettrici di Classe 8 saranno utilizzati in California per una varietà di incarichi di trasporto, servendo le rotte portuali e di distribuzione del magazzino.

Il Volvo VNR Electric ha un’autonomia fino a 440 km e un accumulo di energia fino a 565kWh. Il camion può essere caricato all’80% in 90 minuti con il pacchetto a sei batterie e in 60 minuti con la versione a quattro batterie. Il Volvo VNR Electric è prodotto nello stabilimento di New River Valley di Volvo Trucks in Virginia, che è il produttore esclusivo di tutti i Volvotrucks in Nordamerica.

50% di vendita di elettricità entro il 2030

A livello globale, Volvo Trucks ha fissato l’ambizioso obiettivo che entro il 2030 il 50% di tutti i camion che venderà, saranno elettrici.

“Siamo determinati a guidare la trasformazione elettrica del settore dei trasporti. I volumi sono ancora bassi, ma vediamo un interesse in rapida crescita in Europa, Nord America e anche in altre parti del mondo. Nel 2021 abbiamo preso ordini, comprese lettere di intenti di acquisto, per oltre 1.100 camion in oltre 20 paesi. Sta chiaramente diventando un vantaggio competitivo chiave essere in grado di offrire trasporti elettrici a zero emissioni”, afferma Roger Alm, presidente di Volvo Ttrucks.

Nel 2021 Volvo Trucks è stato il leader di mercato degli autocarri elettrici pesanti in Europa, con una quota di mercato del 42% e ha anche una posizione di leadership in Nord America. Con un totale di sei modelli di camion elettrici in produzione a partire da quest’anno, Volvo Trucks ha la linea elettrica più completa nel settore globale dei camion, che copre tutto, dalla distribuzione cittadina e movimentazione dei rifiuti, ai trasporti edili e al trasporto regionale.

