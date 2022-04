Ore 14, volano stracci tra Roberta Bruzzone e Antonella Boralevi: “Cosa ha studiato?…” Milo Infante è costretto ad intervenire

Una nuova puntata di Ore 14, celebre programma di Rai 2 condotto da Milo Infante, è andata in onda nel pomeriggio di ieri martedì 12 aprile 2022. Diversi gli argomenti affrontati, e proprio durante tale puntata i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un duro scontro tra Roberta Bruzzone e Antonella Boralevi. Ma esattamente, per quale motivo?

Duro scontro a Ore 14 tra Roberta Bruzzone e Antonella Boralevi

Ore 14 è uno dei programmi più amati e seguiti di Rai 2 e diversi sono gli argomenti affrontati puntata dopo puntata. Nello specifico si parla spesso di politica, attualità, cronaca. Ed ecco che è stato proprio nel commentare il caso di cronaca relativo al violento omicidio che si è consumato pochi giorni fa a Forlì che i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad uno scontro abbastanza duro avvenuto tra la criminologa Roberta Bruzzone e la scrittrice Antonella Boralevi. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui proprio Roberta Bruzzone è intervenuta cercando di fare un’analisi psicologica dell’uomo che dopo aver ucciso a martellate la vicina di casa ha provato a togliersi la vita. Le parole espresse dalla nota criminologa, spesso ospite di vari programmi televisivi, non sembrerebbero aver convinto molto la scrittrice che non ha quindi perso l’occasione per esprimere il suo pensiero rivolgendo alla donna delle critiche.

Le dure parole espresse dalle due donne

“Io sono psicologa abilitata da oltre vent’anni, basta? Lei che cosa fa? Cosa ha studiato? C’è un limite a tutto!“, queste nello specifico le parole espresse da Roberta Bruzzone infastidita da quanto affermato dalla scrittrice che a sua volta rivolgendosi alla nota criminologa sembrerebbe aver affermato “Stai zitta, non mi rispondere” . Lo scontro tra le due è poi continuato nel corso della puntata e proprio la Bruzzone ad un certo punto rivolgendosi alla Boralevi sembrerebbe aver affermato “Lei faccia quello che deve fare lei, abbia pazienza, continui a scrivere libri. Mentre sulle valutazioni psichiatriche faccia intervenire chi sa di cosa parla”. Parole alle quali la scrittrice ha replicato “Non a lei che non credo sia laureata in psicologia o psichiatria.”

L’intervento del conduttore Milo Infante

Il duro botta e risposta tra le due donne ha avuto luogo per tutta la puntata di Ore 14 motivo per il quale ad un certo punto lo stesso conduttore si è trovato costretto ad intervenire. “Usciamo da questo contenzioso fine a se stesso”, queste nello specifico le parole espresse da Milo Infante.