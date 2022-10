Orecchiette alla Nerano del contadino, Le zucchine e le salsicce, danno vita ad un condimento dal sapore unico. Un piatto perfetto per un pranzo in famiglia, che mette d’accordo grandi e piccini. Ovviamente potete scegliere il formato di pasta che preferite, magari se avete tempo, anche preparata in casa. Per questo fantastico condimento ho scelto le orecchiette, completando il piatto con scaglie di parmigiano reggiano.

Orecchiette alla Nerano, Ingredienti:

320 gr di orecchiette

3 salsicce

250 gr di zucchine

1 spicchio d’aglio

Olio evo

Sale

Vino bianco

Procedimento:

Per preparare orecchiette con zucchine e salsiccia, lavate ed asciugate le zucchine, eliminate le estremità, tagliatele e striscioline sottili. Eliminate la pelle dalle salsicce, e disgranatele. In una capiente padella, mettete un giro d’olio evo, fate imbiondire ed eliminate lo spicchio d’aglio. Unite la salsiccia, fatela rosolare a fiamma media, in maniera uniforme, sfumate con il vino bianco.

Appena il vino sarà evaporato, unite le zucchine e fate cuocere per cinque minuti, regolate di sale. Cuocete le orecchiette in abbondante acqua salata, colatele al dente direttamente nella padella, mescolate, impiattate completando il piatto con foglioline di basilico e scaglie di parmigiano reggiano. Leggi anche: Spaghetti alla Bersagliera, Altro che aglio e olio. Ecco come diventano rossi, non è la salsa. Più buoni dei classici e pronti in 5 minuti

Orecchiette alla Nerano del contadino, la versione più facile e buona. Non solo zucchine e formaggio, ma con un tocco in più