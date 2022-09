orecchiette-alla-positanese,-cremose-e-golose-con-l’antica-ricetta-di-positano-e-il-segreto-della-“salsiccia-inburrata”-senza-panna

Le orecchiette alla positanese sono un primo cremoso e buonissimo tipico della costiera amalfitana e in particolare di Positano da cui prendono il nome. Un primo perfetto per il pranzo domenicale in quanto è facile, veloce ma ricco e goloso. Questo piatto unisce infatti il sapore deciso della salsiccia Mantovana con la delicatezza della stracciatella di burrata, per un risultato che piacerà a tutti, grandi e piccini. Se avete ospiti a casa, andate sul sicuro, con ingredienti semplici e facilmente reperibili, farete sicuramente un figurone. Vediamo quindi come si preparano

Orecchiette alla positanese, Ingredienti

200 g di orecchiette

350 g di pomodorini

200 g di salsiccia Mantovana

200 g di stracciatella di burrata

Aglio q.b.

Sale q.b.

Olio evo q.b.

Origano q.b.

Procedimento

Per realizzare le Orecchiette alla positanese dobbiamo prima di tutto preparare la salsiccia. Quindi prendiamo le nostre salsicce e togliamo loro il budello, poi spezzettiamo la carne all’interno quasi a fare un ragù. Prendiamo una padella e mettiamola sul fuoco con un filo d’olio extra vergine di oliva. Facciamo rosolare a olio ben caldo, il tritato di salsiccia fino a che non saranno cotte a puntine e mettiamole da parte in un recipiente.

Nella stessa padella dove abbiamo fatto rosolare la salsiccia, mettiamo anche uno spicchio scamiciato e schiacciato d’aglio e i pomodorini tagliati a metà, e lasciamo in cottura a fiamma bassa per almeno una ventina di minuti. Quando i pomodori saranno appassiti mettiamoli in un recipiente insieme alle foglie di basilico e alla stracciatella, quindi frulliamo tutto con un frullatore ad immersione ( oppure mettiamo tutto dentro un mixer) fino a raggiungere una consistenza cremosa.

Nel frattempo, portiamo ad ebollizione abbondante acqua salata dove andremo a cuocere le nostre orecchiette rispettando i tempi di cottura riportati in confezione. Quando le orecchiette saranno pronte, scoliamole e versiamole nella padella aggiungendo anche la crema di pomodori e stracciatella e la salsiccia. Mescoliamo il tutto fino a perfetta mantecatura. Le orecchiette alla positanese sono pronte per essere impiattate con una decorazione di foglie di basilico fresco. Buon appetito!

Orecchiette alla positanese, cremose e golose con l’Antica ricetta di Positano e il segreto della “salsiccia inburrata” senza panna scritto su Più Ricette da Redazione.