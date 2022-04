Le orecchiette sono un formato di pasta tipicamente barese, la tradizione le vede abbinate con gli ancora più famosi broccoli baresi, ma ovviamente possono essere condite con diversi sughi a vostro piacimento. Di seguito andremo a preparare le orecchiette con fagioli rossi piccanti.

Orecchiette con fagioli rossi piccanti

Ingredienti:

180 gr di orecchiette

200 gr di fagioli rossi già cotti

300 gr di passato di pomodori

7-8 pomodorini

1 peperoncino piccante

1 spicchio d’aglio

Olio evo

Sale

Procedimento:

Per preparare questo gustoso piatto, mette l’olio evo in una capiente padella, unite l’aglio e il peperoncino piccante, soffriggete a fiamma media, appena l’aglio sarà biondo eliminatelo ed unite i fagioli. Cuocete per un paio di minuti, unite il passato di pomodoro e i pomodorini tagliati a pezzetti, regolate di sale e cuocete per cinque minuti.

Cuocete le orecchiette in abbondante acqua salata,

colatele direttamente nella padella,

amalgamate il tutto,

impiattate, completate il piatto con un trito di prezzemolo e polvere di peperoncino piccante.

L’articolo Orecchiette con fagioli rossi piccanti, cremosissime con due tocchi in più proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.