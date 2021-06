oreo,-i-biscotti-arcobaleno-in-edizione-limitata-con-le-bandiere-lgbtq+

Le confezioni con i colori di cinque bandiere della comunità Lgbtq+, a sostegno dell’associazione Pflag, saranno prodotte in tremila esemplari regalati sul sito dal 29 giugno

Tutte le sfumature dell’arcobaleno colorano gli Oreo. In occasione del Pride Month, la nota marca di biscotti (famosa per le sue edizioni speciali, come quelli con Chiara Ferragni o dell’Nba) lancia cinque limited edition con i colori delle bandiere della comunità Lgbt+. In soli tremila esemplari, non saranno in vendita ma verranno regalate sul sito di Oreo dal 29 giugno. I pacchetti OREOiD Pride sono stati creati nell’ambito della campagna di Oreo a sostegno di Pflag, la più grande associazione degli Stati Uniti a supporto di genitori e famiglie di persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e queer.

Le cinque speciali confezioni riprendono i colori della classica bandiera arcobaleno, il simbolo della comunità Lgbt+ introdotto dall’attivista Gilbert Baker, ma anche quelli delle bandiere delle persone trans, lesbiche, pansessuali o bisessuali. “Trovare le parole giuste da dire può essere difficile per le persone Lgbt+ e le loro famiglie, specialmente durante quelle prime conversazioni di coming out”, spiega in una nota il direttore esecutivo di Pflag Brian K. Bond. “Pflag ha trascorso quasi 50 anni ad aiutare le famiglie ad affrontare queste sfide perché il supporto e l’accettazione dei parenti sono fondamentali per la salute e il benessere delle persone Lgbt+. Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con Oreo per ispirare più famiglie, sollevare le voci e riunire le persone”.