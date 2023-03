Objetivo é arrecadar verba para manter a unidade que atende 19 crianças e adolescentes de zero a 17 anos. Evento ocorre até esta terça-feira (14), das 9h às 16h. Orfanato Renascer em Araraquara realiza 1º Bazar Beneficente de 2023

O 1º Bazar Beneficente de 2023 do Orfanato Renascer ocorre em Araraquara (SP) até esta terça-feira (14). O objetivo é arrecadar verba para manter a unidade que atende 19 crianças e adolescentes de zero a 17 anos.

O bazar reúne roupas para mulheres, homens e crianças, além de calçados e brinquedos. Há também um setor para móveis novos e usados, como guarda-roupa, berço, cama, colchão, entre outros itens.

Segundo o presidente do Orfanato Renascer, Ricardo Capparelli, os valores são acessíveis, por isso é importante que todos colaborem.

“É gratificante porque com pouco dinheiro você sai com bastante coisa e por outro lado ajuda a gente a manter essa chama sempre acesa aqui”, disse.

Capparelli ressaltou que o orfanato tem um perua que pode retirar as doações nas casas das pessoas que desejam colaborar com o projeto, para isso basta entrar em contato com o setor de telemarketing.

O orfanato também realiza almoços, jantares e bingos e a renda é revertida para a manutenção do espaço de atendimento.

O bazar ocorre das 9h às 16h na Avenida Papa Pio X, 835, Vila Maria Helena. Mais informações no telefone (16) 3334-7154.

