Il prossimo settembre le scuole italiane saranno più vuote a causa del calo demografico che porterà alla perdita di altri 130.000 studenti rispetto all’anno in corso. Tuttavia, le cattedre non diminuiranno in modo equivalente. Al contrario, i posti nell’organico saranno circa 9.000 in più rispetto al 2022/2023.

L’articolo Organici 2023-24, nessun aumento per i docenti su posto comune, oltre 9mila in più sul sostegno. BOZZA sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

valipomponi