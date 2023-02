Organizações da região arrecadam donativos para vítimas de temporal no litoral de SP; saiba como ajudar

Temporal provocou mortes e deixou mais de 1.730 pessoas desalojadas; entidades passaram a receber doações de alimentos não perecíveis e roupas. Força-tarefa no litoral norte de São Paulo

André Catto e Fábio Tito/g1

Uma força-tarefa formada por entidades públicas e privadas da região de Itapetininga (SP) está arrecadando donativos para as vítimas dos temporais que castigaram as cidades do litoral de São Paulo.

As fortes chuvas provocaram alagamentos, deslizamentos de encostas, bloqueios de estradas e quedas de árvores. As cidades de Guarujá e Bertioga foram as mais afetadas na Baixada Santista.

Conforme o último boletim divulgado, ao menos 1.730 pessoas ficaram desalojadas e mais de 760 desabrigadas. Até a tarde desta terça-feira (21), o número de mortes passava de 40.

Sesi

Para ajudar as vítimas, em Itapetininga (SP), a rede Sesi está arrecadando cestas básicas, garrafas de água, roupas, produtos de higiene pessoa e materiais de limpeza. Os itens devem ser entregues diretamente na unidade, localizada na Av. Padre Antônio Brunetti, 1360,

Outro ponto de arrecadação foi montado no escritório da deputada federal Simone Marquetto, que fica na Rua Virgílio de Rezende, 630, Centro.

Sabesp

A Sabesp também abriu as portas da companhia para receber doações de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, farinha, leite em pó, macarrão, óleo e produtos de higiene pessoal.

Serão aceitas ainda doações de roupas masculinas, femininas, infantis e de cama e banho. Todos os donativos serão enviados aos fundos sociais de solidariedade dos municípios atingidos.

Pontos de arrecadação

Águas de Santa Bárbara

Rua Bahia, 286, Sotero Costa

Alambari

a Rua Ipe, 35, Bairro Do Sertao

Angatuba

Rua Antonio Bento Rodrigues, 1296, Portal Novo Horizonte

Arandu

Rua Joaquim Pires Martins, 529, Centro

Avaré

Rua Anacleto Pires, 1655, Vila Três Marias

Bernardino de Campos

Avenida Albino Alves García, 1189

Bom Sucesso de Itararé

Rua Bonifácio Campos, 201

Buri

Rua Manoel Souto, 215, Vila Sene

Campina do Monte Alegre

Rua Eduardo Gomes, 516

Capão Bonito

Rua Dom José de Aguirre, 2, Jardim Cruzeiro

Coronel Macedo

Rua Luís Rocha, 162, Centro

Fartura

Avenida Irmã Virgínia, 40, Vila Esperança

Guapiara

Rua Jose Narciso da Costa Amorim

Guareí

Rua Siqueira Campos, 419

Iaras

Rua Rio Claro, 400

Itaberá

Avenida Pref. Carlos Rodrigues dos Santos, 387, Jardim Espanha

Itaí

Rua Voluntários, 1440

Itapetininga

Rua Doutor Virgílio de Rezende, 1097, Centro

Itapeva

Rua Mario Prandini, 1021, Jardim Ferrari

Itaporanga

Rua Joaquim Ferreira Lúcio, 50

Itararé

Rua Brotero de Almeida, 370, Vila Osório

Óleo

Rua Dolores Gutierrez García, 47

Paranapanema

Rua Benedito Oliveira de Melo, 31, Vila Leme

Pilar do Sul

Rua João Batista Ribeiro, 319, Centro

Piraju

Rua Xisto Augusto de Proença, 263

Ribeirão Branco

Rua José Rodrigues Garcia, 96 – Centro.

Ribeirão Grande

Rua Xisto Augusto de Proença, 263, Centro

Riversul

Rua Santo Antônio, 537

São Miguel Arcanjo

Rua Benedito Antônio de Souza, 477 – Vila Nova,

Sarapuí

Rua Frederico Hortz, 3, Perímetro Urbano

Sarutaiá

R. Maria Amélia de Castro, 224, Sarutaiá

Taguaí

Rua José Inácio Ribeiro, 710, Vila Sao Caetano

Taquarituba

Rua Vinte e Quatro de Dezembro, 285

Taquarivaí

Rua Valdevino Rodrigues Camargo, 39, Centro

Tejupá

Rua Major Tucunduva, 177, Centro

Timburi

Rua Sebastião Carlos Simões, 1056

