Organizador de rodeio infantil é o ‘Exemplo de Gaúcho’ 2022

Narrador de rodeios e coordenador da 13ª Região Tradicionalista, Júnior Pozzobon recebeu quase 7 mil votos. Ele foi reconhecido por ter promovido um rodeio de vaca parada em Santa Maria, em outubro do ano passado, que uniu tradição com responsabilidade social: durante o evento, organizou campanha de vacinação contra paralisia infantil. Veja o resultado do ‘exemplo de gaúcho’ 2022

O narrador de rodeios e coordenador da 13ª Região Tradicionalista Júnior Pozzobon é o “Exemplo de Gaúcho” 2022. Ele recebeu quase 7 mil votos na votação realizada pelo blog Repórter Farroupilha. No total, quase 16 mil internautas participaram da enquete.

Júnior foi reconhecido por ter promovido um rodeio de vaca parada em Santa Maria em outubro do ano passado, que uniu tradição com responsabilidade social: durante o rodeio, organizou com equipes da prefeitura uma campanha de vacinação contra poliomielite. É tanto comprometimento que ele próprio confeccionou os troféus.

Como presente, vai ganhar uma música contando a sua história, composta por Gujo Teixeira e Érlon Péricles.

A iniciativa do blog se inspira no troféu de mesmo nome promovido pelo CTG Pousada dos Carreteiros, de Cotiporã, também entregue em rodeios de Garibaldi, Fagundes Varella, Guaporé e Paraí. Existe há 20 anos, por iniciativa do atual coordenador da 11ª Região Tradicionalista Renato Gabana.

Júnior Pozzobon, de Santa Maria

Renato Martins

Resultado da votação

