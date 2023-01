Órgãos ambientais do RN alertam sobre a preservação do caranguejo-uçá durante período reprodutivo

Para que não corra risco do animal desaparecer, a sua captura, o transporte e a comercialização em época de reprodução são proibidos, em obediência à Portaria SP/MAPA Nº 325. Caranguejo-uçá durante as “andadas”

Renata de Brito/Idema

Com o período de reprodução iniciado na segunda quinzena de janeiro, o caranguejo-uçá, um dos principais animais da fauna do ecossistema do manguezal, tem a coleta proibida durante o período.

Órgãos ambientais como o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) alertam para a importância da preservação da espécie, sobretudo durante esse período.

De acordo com os órgãos, o caranguejo-uçá sai das tocas durante o período reprodutivo e andam sobre a lama com o intuito de se reproduzirem. Esse comportamento é apelidado de andada, o que torna os animais mais vulneráveis para a coleta humana.

“Se não houver o período de defeso, as espécies estariam mais vulneráveis à pesca predatória, reduzindo o número de indivíduos e comprometendo a perpetuação do caranguejo-uçá”, disse a supervisora da Subcoordenadoria de Planejamento e Educação Ambiental do Idema, Iracy Wanderley.

São nas andadas que ocorrem competições entre os machos por causa das fêmeas que, depois de fecundadas, sobem nas raízes e troncos para liberar os ovos, que ficam presos ao abdômen. Nesse período, a coleta predatória pode causar grave prejuízo à população de caranguejos e torná-los um recurso pesqueiro escasso.

Para que não corra risco do animal desaparecer, a sua captura, o transporte e a comercialização em época de reprodução são proibidos, em obediência à Portaria SP/MAPA Nº 325, de 30 de dezembro de 2020. A Portaria é válida no Rio Grande do Norte e em mais 10 estados.

Vito Califano