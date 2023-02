O colégio de Ribeirão Preto (SP) acredita que o processo de escolha da carreira está relacionado ao autoconhecimento do adolescente Orientação profissional do Liceu Albert Sabin contribui para escolhas dos alunos.

A adolescência é uma fase de vida em que as decisões mais difíceis e os desafios se destacam na vida e, além disso, a trajetória escolar, com provas de diferentes assuntos e matérias. Com tais pressões, há a escolha da profissão, que é um gatilho para ansiedade, pois se respalda na responsabilidade do jovem ao selecionar a opção na hora de realizar as inscrições dos vestibulares. Por isso, o Liceu Albert Sabin conta com orientação educacional para acolher e ajudar os estudantes que estão vivenciando este momento.

O Sabin possui uma orientação profissional para os alunos, que visa o acolhimento das dúvidas, inseguranças e mudanças vividas no período da adolescência. Ao final, os pais e o aluno têm conhecimento dos resultados, pois o Liceu Albert Sabin trabalha com a parceria estudante-família-escola. A participação dos pais nesse processo contribui para a melhor compreensão em relação aos filhos, que estão se desenvolvendo e criando a própria trajetória.

Segundo Patricia Gomes Accioly Lins, orientadora educacional e profissional, o momento ideal para um adolescente pensar em seguir determinada profissão parte de dois princípios: a observação e o autoconhecimento. Para ela, o período da adolescência é o cenário propício para a ansiedade aparecer e sair do controle, principalmente nessa busca pela decisão do curso que fará na universidade.

“Geralmente, há ansiedade, que é um processo do ser humano para os estados de alerta e autopreservação, que aparece, frequentemente, diante de situações de mudanças, escolhas, avaliações, entre outros”, disse.

Além do acolhimento da escola,os pais também possuem um papel importante no apoio durante as escolhas do adolescente. Outras formas de contribuição para a saúde mental do jovem nesta fase da vida consistem na boa qualidade do sono e da alimentação e na prática de atividades físicas, que proporcionam o equilíbrio do indivíduo.

Os testes utilizados para realizar o processo de orientação profissional são padronizados e validados pelo CFP (Conselho Federal de Psicologia), que podem ser utilizados para adolescentes a partir dos 16 anos, idade na qual, geralmente, o estudante está no 2º ano do Ensino Médio. De acordo com Patrícia, neste momento acadêmico, o aluno está mais familiarizado com os conteúdos, pois as matérias já são mais específicas e, assim, trazem mais segurança e confiança para as escolhas do adolescente.

“O processo de escolha profissional precisa ser focado nas habilidades do indivíduo, no que ele realiza com facilidade e prazer no seu cotidiano e nas matérias escolares que tem maior aderência”, afirma Patrícia.

A orientadora também destaca que o processo de maturidade psíquica é individual e depende da história de vida de cada pessoa e o Liceu Albert Sabin pode auxiliar nesse processo, através do apoio e ações realizadas por profissionais no assunto.

O processo é realizado individualmente e é voltado para a percepção de habilidades, interesses e curiosidades.

“Assim, nesse processo, o estudante torna-se mais consciente de suas aptidões e desejos, lembrando que nada em nossa vida é definitivo, as mudanças podem acontecer e está tudo bem”, diz.

Com o propósito de desenvolver a capacidade dos alunos para a vida em sociedade e uma referência em Ribeirão Preto (SP), o Sabin acredita que o pensamento crítico, a motivação e o envolvimento podem ser aprimorados e, assim, melhorar as habilidades acadêmicas e socioemocionais de seus estudantes.

Serviço

Liceu Albert Sabin – Unidade Califórnia (Ensino Médio)

Site: https://liceuasabin.br/

Endereço: Rua José Curvelo da Silveira Jr., 110, Jardim Califórnia – Ribeirão Preto (SP)

Telefone: (16) 3602-8200

Facebook: https://www.facebook.com/liceuasabin#!/liceuasabin

Vittorio Rienzo