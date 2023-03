Oriente recebe cronograma de obras para implantação do sistema de drenagem em rodovia

Trabalhos fazem parte do cronograma de duplicação da rodovia e terão duração de uma semana com fechamento de alças de acesso. Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) está sendo duplicada a partir de Marília (SP). Duplicação da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) começou em Marília e vai no sentido Oriente (SP)

A Eixo SP Concessionária de Rodovias inicia nesta segunda-feira (13) uma série de intervenções viárias nas alças de acesso e de saída da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em ambos os sentidos, no perímetro urbano de Oriente (SP).

O procedimento será necessário para implantação do sistema de drenagem profunda na rodovia.

As obras fazem parte do cronograma de duplicação da SP-294, cujos serviços já estão em andamento em Marília (SP) desde agosto do ano passado e seguem em direção ao município de Oriente.

As intervenções estão previstas para serem concluídas no prazo de uma semana, ou seja, na outra segunda-feira (20).

Ao todo, serão 19 quilômetros de rodovia duplicada, 10 quilômetros de marginais, nove quilômetros de ciclovias, além de outras melhorias. A obra está orçada em R$ 140 milhões e deve gerar aproximadamente 500 empregos.

Cronograma

O início dos trabalhos será nesta segunda (13) e começará pela alça do km 472+640. Esta alça será fechada às 7h, para execução das obras de implantação do sistema de drenagem no local, e reaberta na terça-feira (14), às 18h. Enquanto o dispositivo estiver interditado, a alternativa aos motoristas que precisam acessar a rodovia na direção oeste (sentido Pompeia) será seguir pela Rua Júlio Prestes e fazer a conversão à esquerda para a rua que segue paralela à SP-294, até o acesso à rodovia no km 473+800. A Concessionária manterá o local devidamente sinalizado para orientar os usuários.

Na quarta (15) e na quinta-feira (16), os trabalhos estarão concentrados na alça de acesso do km 473+800. As opções de entrada para o município neste ponto estarão fechadas. A alternativa de acesso a Oriente para os motoristas que seguem no sentido oeste será o dispositivo do km 472, que dá acesso à Rua Júlio Prestes e à Rua Fioravante Zampronio. O usuário será orientado a usar essa alça de entrada ao município, enquanto a alça do km 473+800 estiver interditada. E para os motoristas que seguem na direção oposta (sentido Marília), o acesso à cidade poderá ser feito pelo dispositivo do km 472+600. A via estará devidamente sinalizada nestes dias.

Na sexta (17) e no sábado (18), a interdição para implantação do sistema de drenagem ocorrerá na estrada de terra que fica ao lado da pista sentido oeste da SP-294. O fechamento será na altura do km 474, na saída da área urbana do município. Será providenciado um desvio provisório pela faixa de domínio da Eixo SP para permitir o tráfego pelo local durante a execução da obra.

E na segunda-feira (20), último dia previsto para execução dos trabalhos, o fechamento será da alça de acesso ao município localizada no km 472+500, no sentido leste. Esta alça liga a rodovia à Avenida Max Wirth. Portanto, os motoristas que estiverem trafegando no sentido Marília e precisem acessar o município de Oriente naquele ponto serão orientados a utilizar a entrada seguinte, no km 472. Todas essas intervenções terão o apoio do policiamento rodoviário. Em caso de chuva, os serviços serão reprogramados.

