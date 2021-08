Orietta Berti al posto di Albano a The Voice Senior e lei diretta dice “Albano è un …”

A settembre inizieranno tutte le trasmissioni televisive oggi in pausa estiva e, tra le tante della scorsa stagione riconfermate anche per questa ci sarà una che è piaciuta tantissimo e che ha incontrato il favore del pubblico: stiamo parlando della trasmissione che va in onda sulla Rai e che è condotta da Antonella Clerici, The voice senior.

L’anno scorso, in giuria c’erano Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e la coppia formata da Albano e dalla figlia Jasmine Carrisi. La giuria era piaciuta e aveva molto entusiasmato e per quest’anno, se tutti sono stati riconfermati, la stessa sorte non è accaduta ad Albano e alla figlia Jasmine che rimarranno a casa perché al loro posto è stata scelta Orietta Berti che già sulla cresta dell’onda da sempre, questa estate sta spopolando in radio e non solo con la sua canzone cantata insieme a Fedez e ad Achille Lauro, Mille.

La reazione di Albano alla notizia della sua esclusione

Al Bano, quando ha saputo che tutti erano sato riconfermati per la giuria tranne lui e la figlia Jasmine, ha commentato così la notizia senza perdere la sua solita signorilità: “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla”.

E poi, su come ha preso la notizia la figlia, la ventenne Jasmine, aveva aggiunto: “Jasmine è dispiaciuta. Le sarebbe piaciuto tornare nel programma. Per lei questo è stato una sorta di debutto televisivo. Ma Jasmine è giovane e piena di energia e di interessi”.

La reazione di Orietta Berti di subentrare al posto di Albano

Anche Orietta Berti è intervenuta sulla questione e, sorpresa e dispiaciuta per la esclusione di Albano, ha commentato così: “Pensavo che mi sarei aggiunta”.

E poi ha spiegato meglio in generale i suoi impegni lavorativi per l’autunno: “Torno da Fazio per Il Tavolo, dove mi diverto moltissimo”.

Invece nello specifico sul suo ruolo di giudice a The voice senior ha detto: “Me lo hanno proposto ma ancora non ho firmato alcun contratto. Fra l’altro mi è dispiaciuto leggere che forse prenderò il posto di Al Bano, perché io pensavo che mi sarei aggiunta. Al Bano è mio carissimo amico”.