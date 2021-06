orietta-berti-col-bastone-in-tv:-incidente-domestico-per-la-cantante

La 78enne è stata ospite dell’amica Mara Venier a Domenica In per parlare del successo della hit Mille, cantata con Fedez e Achille Lauro

Orietta Berti è tornata a Domenica In, dall’amica Mara Venier, per parlare del successo di Mille, la canzone che canta insieme a Fedez e Achille Lauro. Un grande successo in pochi giorni tanto che il brano è diventato prontamente una hit e si appresta ad essere eletto tormentone dell’estate 2021.

Orietta Berti è entrata nello studio di Domenica In con il bastone. Un accessorio che ha subito preoccupato zia Mara, che ha prontamente chiesto spiegazioni. Orietta, che per l’occasione ha sfoggiato un completo blu sgargiante con comode zeppe ai piedi, ha confidato di essere rimasta coinvolta in una sorta di incidente domestico.

L’artista emiliana stava portando Otello, uno dei suoi cani, dal veterinario quando è caduta in giardino. Orietta Berti aveva il guinzaglio in mano e Otello aveva prontamente capito che doveva far tappa dal medico. Così ha cominciato a correre e la Berti per inseguirlo è caduta e ha preso una distorsione al piede.

Una disavventura che non ha intaccato lo spirito e l’entusiasmo di Orietta Berti, al settimo cielo in questo periodo grazie al successo di Mille. L’ex giurata di Ora o mai più ha ringraziato per l’ennesima volta Fedez per averla coinvolta in un progetto così bello e ricco di soddisfazioni.

Orietta Berti ci ha tenuto a sottolineare che Mille, la canzone che canta con Fedez e Achille Lauro, è un brano che dà un senso di gioia, un senso di serenità, “come quando apri la finestra e già sai che la giornata è iniziata bene”. Una boccata d’aria fresca dopo mesi tutt’altro che sereni.

Orietta Berti ha combattuto in prima persona contro il Covid-19. Il maledetto virus ha colpito anche il marito Osvaldo, che ha dovuto fare i conti con delle conseguenze piuttosto serie e non è riuscito ad accompagnare la moglie a Sanremo. L’uomo, che aveva patologie pregresse, ha perso oltre sedici chili, un occhio e gran parte dell’udito.

Al contrario, dopo i primi tamponi negativi, Orietta Berti ha dovuto fare i conti con altri tipi di problemi, legati principalmente al sonno. A causa del Coronavirus Orietta, per molti mesi, non è riuscita a dormire serenamente. Sonni più che mai agitati e discontinui, che hanno messo a dura prova la Berti.