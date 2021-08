orietta-berti-dopo-il-successo-di-mille-rivela-”io-sono-una-…”

Sono 55 anni di lunga carriera per Orietta Berti che nonostante la sua età continua a collezionare successi. La famosissima cantante e attrice italiana ormai da diverse settimane si trova in alto alle classifiche con il suo ultimo singolo intitolato ‘Mille’ cantato insieme ad altri due grandi artisti ovvero Fedez e Achille Lauro. Un brano che ha ottenuto ben 3 dischi di platino e che ha consacrato la Berti regina della musica italiana in questa estate 2021. L’artista ha recentemente rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha parlato del suo lavoro, dei successi ed in generale della sua vita.

Il successo di Orietta Berti con Fedez e Achille Lauro

Mille, il brano cantato da Orietta Berti insieme a Fedez e Achille Lauro, ottiene giorno dopo giorno un successo sempre più grande e proprio su Youtube ha ottenuto addirittura 50 milioni di visualizzazioni. La Berti a proposito di tale brano ha rivelato che è piaciuto a tutti e quindi alle mamme e ai bambini ma anche alle nonne e ai ragazzi sottolineando che in realtà nessuno si aspettava un successo così grande. A proposito di Fedez e Achille Lauro la cantante ha rivelato di non averli conosciuti a Sanremo in quanto al Festival non ci si poteva incontrare. Ma tale conoscenza sarebbe avvenuta in seguito ad un collegamento video. Nello specifico la Berti ha rivelato di essere stata contattata da Fedez che le avrebbe detto “Orietta ho una canzone carina per l’estate. Tu potresti farla bene. Ti va di ascoltarla?”. In seguito poi sarebbe stato coinvolto anche Achille Lauro.

La collaborazione con due artisti più giovani

A proposito della collaborazione con due artisti più giovani la Berti ha invece affermato di esserne molto contenta in quanto i giovani le danno energia, entusiasmo e soddisfazione precisando inoltre che sono molto rispettosi. La cantante ha anche ricordato il suo ultimo compleanno trascorso insieme ai due giovani artisti all’interno della villa ubicata vicino a Roma dove è stato girato proprio il video di Mille.

La sua carriera

Inevitabile parlare della sua lunga carriera che dura da ben 55 anni. La Berti, che ha compiuto 78 anni lo scorso 1 giugno, non riesce a stare ferma. E a proposito della sua estate frenetica ha voluto precisare che in realtà rispetto agli altri anni questa estate è un po’ più calma in quanto a causa del covid si lavora di meno. “Sono una che non sa stare senza fare niente e il mio manager Pasquale Mammaro mi trova concerti, ospitate in radio e tv. Il mio lavoro mi piace e lo faccio con il cuore”, ha voluto precisare. Per Orietta questo è stato un anno molto importante a proposito del quale, nel corso dell’intervista, ha dichiarato “A chi mi chiede se questo è l’anno della mia rinascita rispondo che sono una miracolata”.