Orietta Berti, parla di Raffaella Carrà “Non sapevo che …”

La morte di Raffaella Carrà è stato un duro colpo per tutti noi. Nessuno pare si potesse immaginare che Raffaella fosse malata, proprio perché la stessa aveva deciso che nessuno dovesse sapere. La 78enne si è spenta nelle scorse ore ed esattamente il 5 luglio 2021 e la notizia sembra aver colto tutti di grande sorpresa. Era stata la stessa Raffaella a non far sapere nulla circa la sua malattia, contro la quale pare stesse lottando da un po’ di tempo. Molti personaggi del mondo dello spettacolo sono rimasti particolarmente sconvolti dalla notizia della morte di Raffaella. Lorella Cuccarini ad esempio, nelle ore successive, ha scritto addirittura una lettera per la Carrà, ed ancora Cristiano Malgioglio ha voluto ricordarla con tanto affetto. Anche Orietta Berti, nel corso di una diretta Instagram realizzata insieme a Roberto Ferrari e Cristian Marchi pare abbia parlato della malattia di Raffaella. Ma cosa ha dichiarato?

Orietta Berti ricorda con affetto Raffaella Carrà

“Era in splendida forma. Non avrei mai immaginato che si fosse ammalata“. Queste ancora le parole dichiarate da Orietta Berti, la quale proprio in questi giorni sta ottenendo un successo davvero straordinario con il brano intitolato Mille che ha presentato insieme a Fedez e Achille Lauro. Tornando a parlare della Carrà, pare che Orietta abbia raccontato di averla vista l’ultima volta circa due anni, durante un’ospitata da Fabio.

“L’ho vista l’ultima volta da Fabio….”, il racconto della cantante

“Io l’ho vista l’ultima volta da Fabio due anni fa, che è venuta a presentare il suo disco con le canzoni di Natale. Era piena di energia. Diciamo la verità è stata una grande professionista. E’ stata la regina della Rai non solo in Italia anche in Spagna”. Questo il racconto della cantante, la quale ha aggiunto di essere rimasta particolarmente sconvolta dalla notizia.

L’elogio di Orietta nei riguardi di Raffaella

“Presentava bene, cantava bene, ballava bene. Era gradevole anche come persona in privato. E’ una grande mancanza per la televisione italiana. E’ stata una notizia che ha sconvolto. Ci ha fatto divertire in allegria con tutte le sue canzoni”. Queste le parole di elogio nei riguardi di colei che è stata definita la regina della televisione italiana. Raffaella se ne è andata in silenzio, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla, di amarla e di apprezzarla. Tanti i personaggi noti che piangono la sua scomparsa.