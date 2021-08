Orietta Berti senza mezzi termini, “Il verso labbra rosso coca cola è …”

Conosciamo tutti Orietta Berti per essere una nota cantante, la quale sicuramente in questa estate 2021 ha ottenuto un successo davvero strepitoso. Ha presentato insieme ad Achille Lauro e Fedez un brano intitolato 1000, che è diventato il tormentone di questa estate 2021. Ma non finisce qui, visto che per Orietta questo sembra essere un periodo davvero fortunato, iniziato con la partecipazione a sorpresa alla scorsa edizione del Festival di Sanremo dove ha presentato un brano davvero molto bello che ha dedicato al marito Osvaldo.

Orietta Berti, un periodo d’oro per l’artista dopo il Festival di Sanremo

Adesso, per lei si aprono anche le porte della televisione ed infatti è stato ufficializzato il fatto che nei prossimi mesi sarà il giudice del programma The Voice Senior condotto da Antonella Clerici. Di fatto, Orietta andrà a sostituire Albano Carrisi e Jasmine. In questi ultimi giorni la cantante ha rilasciato una intervista molto importante a Libero, raccontando anche alcune curiosità riguardanti la propria vita privata. Nello specifico, l’artista avrebbe raccontato di quando in un’occasione qualcuno le abbia proposto un lavoro molto importante e soprattutto molto remunerativo.

La proposta “indecente” rifiutata da Orietta

“ Playboy mi offrì cifre da capogiro per posare senza veli. Ma come mi sarei ripresentata da mia madre e da mia suocera? Oggi non c’è la nuova Orietta, nessuna cantante è uguale all’altra. E conta anche il carattere in una interpretazione“. Queste le parole dichiarate da Orietta e confessate nel corso di un’intervista. Ovviamente nel corso dell’intervista, non poteva mancare il riferimento al brano Mille, che ha presentato nei mesi scorsi insieme a Fedez e Achille Lauro. “La canzone ha successo perché perché la fusione dei tre stili è perfetta. Le diversità artistiche si attraggono, siamo come tre poli della corrente elettrica. Il verso Labbra rosso Coca Cola è diventato un must nelle spiagge”. Questo quanto confessato da Orietta Berti al quotidiano.

La chiave del suo successo

Insomma sembra essere questo un momento davvero d’oro per Orietta Berti la quale proprio in questi giorni pare abbia ricevuto anche gli elogi da parte di un giornalista. Sembra che nel corso della intervista rilasciata a Libero, Orietta abbia parlato proprio di questo suo grande successo e del fatto di essere anche molto amata. “Si affezionano a me perchè dò coerenza, bel canto e rispetto. In 56 anni ho venduto 16 milioni di dischi”. Queste le sue parole.