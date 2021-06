Orietta Berti si presenta a ‘Domenica in’ con il bastone: spiacevole ‘incidente’, racconta cos’è successo

Brutta caduta per Orietta Berti: la cantante si presenta a Domenica In con il bastone, e racconta cos’è successo.

Orietta Berti arriva a Domenica in con il bastone (fonte raiplay)

Una nuova puntata di Domenica in è andata in onda oggi, domenica 20 giugno. L’appuntamento con Mara Venier ha avuto inizio con le sue commosse parole, dopo la pausa della settimana scorsa. Infatti, come lei stessa ha riportato sul suo canale social, in seguito ad un impianto ai denti, ha perso la sensibilità di una parte del viso, e per questo si è dovuta fermare.

Nella puntata appena conclusasi, ospite della trasmissione Orietta Berti, che ha fatto preoccupare la stessa conduttrice, presentandosi in studio con un bastone. L’artista ha spiegato cos’è successo.

Domenica In, Orietta Berti con il bastone: Mara Venier preoccupata, cos’è successo

Nella puntata appena terminata di Domenica In, abbiamo avuto modo di vedere Mara Venier visibilmente emozionata, dopo lo stop della scorsa settimana. La conduttrice, infatti, ha dovuto fermarsi, perchè, come riportato da lei l’8 giugno, aveva perso la sensibilità ad una parte del viso, dopo un impianto ai denti.

Nel corso della puntata, tra gli ospiti è arrivata Orietta Berti, che proprio da pochissimo, sta ottenendo un incredibile successo con il brano Mille, con Fedez e Achille Lauro. Ma c’è un però, perchè in trasmissione, la cantante si è presentata con un bastone, facendo preoccupare la stessa conduttrice. Orietta ha allora spiegato cosa è successo.

Fonte raiplay

Ha raccontato che stava portando Otello, uno dei suoi cani, dal veterinario, e aveva con sè il guinzaglio in mano. Otello, però, ha capito che doveva andare dal medico e così ha cominciato a correre. A quel punto, la cantante per inseguirlo è caduta ritrovandosi con una distorsione al piede. Un imprevisto che l’ha costretta ad andare in trasmissione dalla Venier con il bastone. Nonostante questo piccolo incidente, Orietta Berti si è mostrata più in forma che mai, felice di godersi il successo del singolo Mille. E voi, l’avete ascoltato? E’ pazzesco!