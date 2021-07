Orietta Berti stupenda il giorno del matrimonio | Eccola da giovane in abito bianco

Orietta Berti matrimonio – Solonotizie24

Il grande amore per Orietta Berti è arrivato grazie all’incontro con Osvaldo, tutto tra loro successe per caso e il matrimonio, per certi versi, non era preventivato. Eppure, oggi a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di una foto che è stata scatta proprio il giorno delle nozze della celebre coppia.

Nel corso degli anni Orietta Berti ha sempre incantato i fan con il racconto della propria vita e della musica che, per lei, è stata una delle più grandi conquiste in campo lavorativo, realizzando un grande sogno condiviso con il padre e non solo.

La musica, infatti, le ha permesso di incontrare la sua anima gemella, l’uomo che sempre al suo fianco in tutto ciò che fa e con il quale, purtroppo, ha condiviso anche un momento molto delicato legato al contagio da Covid-19, come la stessa Orietta Berti ha poi raccontato. Ebbene sì, stiamo parlando proprio di lui, del marito dell’artista Osvaldo Paterlini.

Caffè galeotto per Orietta Berti e Osvaldo

Complice all’inizio della conoscenza tra Orietta Berti e Osvaldo sarebbe stato proprio in caffè. Un passo che ha determinato così l’avvio della bellissima storia d’amore per la coppia e che continua ancora oggi.

Secondo quanto reso noto anche da Vanity Fair, Orietta Berti ha così raccontato il grande incontro galeotto: “Lo invitai a casa mia per prendere un caffè, ma lui mi rispose ‘non mi piace il caffè, non lo bevo’”. La Berti però rispose: “Il mio è al cioccolato”, sciogliendo così un cioccolatino nella bevanda calda.

La foto del matrimonio

Nel corso delle ultime ore, dunque, a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di una foto che mostra Orietta Berti il ​​giorno del matrimonio con al fianco il suo neosposo Osvaldo Paterlini .

Era il 14 marzo del 1967 e le nozze arrivarono così all’improvviso prima che Orietta Berti partisse in America insieme a Claudio Villa e altri artisti. L’artista circa quell’anno allo show Da noi a ruota libera ha raccontato: “ Ma chi ci va un mese in America? Tu da sola non ci vai, io non vengo perché ho paura dell’aereo, quindi Osvaldo se tu non la sposi annullate la tournée perché non ci va nessuno ”.