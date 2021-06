orietta-berti-svela-un-segreto-sulla-hit:-“un’idea-di-chiara-ferragni”

La cantante bolognese ha parlato in modo approfondito della canzone “Mille” che è in testa alle classifiche.

Orietta Berti, cantante (Instagram)

Orietta Berti è una di quelle cantanti che, senza ombra di dubbio, hanno fatto la storia della canzone italiana. La Capinera d’Emilia, questo il suo nomignolo, ha avuto una carriera eccezionale, ricca di premi e soddisfazioni. Insieme con Mina, Milva e Iva Zanicchi ha quindi dominato la scena musicale degli anni sessanta e settanta.

Insomma, di certo, è impossibile non conoscerla, la Berti, con alcuni suoi successi come, per esempio, Fin che la barca va, fa certamente parte della cultura del nostro Bel Paese. Comunque sia, al di là, dei trionfi passati, Orietta è tutt’oggi sempre sul pezzo.

Proprio quest’anno, infatti, ha preso nuovamente parte al Festival di Sanremo con il brano Quando ti sei innamorato. Si, ok, il piazzamento non è stato dei migliori, ha ottenuto soltanto il nono posto tra i big, ma è anche vero che per alcuni la sua è stata una vittoria morale.

In effetti, la cantante romagnola è stata capace di portare allegria e alleggerire la tensione di una kermesse un po’ diversa dal solito. Le sue simpatiche gaffe, come quando storpiò per sbaglio il nome dei Maneskin in Naziskin, hanno fatto sorridere molti spettatori. Oppure quella volta che, durante le prove, fu fermata addirittura dalla polizia.

Comunque sia, al momento, Orietta ha anche saputo dare un’immagine sicuramente più fresca e ironica del suo personaggio. Il nuovo singolo, intitolato Mille in cui duetta con Fedez e Achille Lauro sta già spopolando da qualche settimane nelle classifiche musicali.

Ecco che cosa è successo durante il videoclip di Mille

A Tv Sorrisi e canzoni, inoltre, ha parlato della sua esperienza della registrazione del videoclip del brano sopracitato. Sembra, a detta sua, che si sia anche molto divertita e che ci siano stati dei retroscena molto interessanti.

Orietta insieme con Achille Lauro e Fedez

La canzone, per la precisione, è un twist e si sposa bene con la leggerezza tipica della stagione estiva. Il motivo è accattivante e fa presa un po’ su tutti.

Tuttavia, proprio nelle pagine del settimanale, ha voluto raccontarci dei particolari che non ci saremmo aspettati. Come ha dichiarato, quindi, parte della riuscita del balletto che accompagna la musica è merito proprio di Chiara Ferragni. A quanto sembra, infatti, la fashion blogger si è presa la briga di dare alcuni consigli e di inventare i passi del video.

Proprio Chiara, quindi, ha proposto questo simpatico balletto. All’inizio, secondo quanto riportato dalla cantante, avrebbe dovuto essere stato effettuato soltanto dalle ragazze. Ma anche Achille ci ha messo del suo, coinvolgendo la Berti nel momento di danza.

La Berti, inoltre, si è dilungata anche a parlare di Fedez e Lauro. Per quanta riguarda il marito della Ferragni, ha voluto sottolineare il fatto che sia un uomo completo, perfettamente in linea con le esigenze del mondo dello spettacolo. Di Lauro ha detto, invece, che, nonostante possa apparire disinteressato, in realtà è molto attento alle dinamiche che ci sono in questo ambito.