orietta-berti-torna-a-mediaset-e-ruba-il-posto-alla-famosissima-di-uomini-e-donne:-fan-increduli,-ecco-dove-la-vedremo

Orietta Berti sarà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip insieme a Sonia Bruganelli. Sono queste le notizie che sembrano essere date per certe da Davide Maggio, sempre molto informato su quello che accade dietro le quinte Mediaset. A settembre comincerà una nuova edizione del famoso reality e Alfonso Signorini è già all’opera per creare il suo cast. Anno dopo anno, con gli ascolti che sono diventati sempre più alti, il presentatore ha potuto puntare su nomi sempre più conosciuti nel mondo dello spettacolo italiano. La sua carriera come direttore di Chi, poi, lo rende un nome facoltoso per tutti i Vipponi, che vorrebbero essere sulla copertina del suo giornale.

Il Grande Fratello Vip rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio per i giovani che vogliono farsi largo nel mondo del piccolo schermo, ma anche un rilancio per quei personaggi famosi che sono stati messi nell’angolino. Siamo certi che il cast per la prossima edizione sarà eccezionale, ma per il momento tutti gli sguardi sono concentrati sugli opinionisti. Quest’anno, accanto ad Alfonso Signorini, ci sono state Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Con i loro litigi sia in studio che sui social e i loro pareri sempre discordanti ci hanno intrattenuti regalandoci un piccolo reality nel reality.

La moglie di Paolo Bonolis ha chiarito già a metà stagione di non voler assolutamente ripetere l’esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip. Al contrario, Adriana Volpe si è resa immediatamente disponibile. Ma stando agli ultimi rumors, parrebbe che sarà proprio Sonia Bruganelli a ritornare sulla tanto agognata poltrona, mentre la sua amica nemica verrà messa da parte. Attualmente sembra che la Mediaset non abbia pronto nessun contratto per la bella bionda, che dopo le sue esperienze negative sulla Rai e su Tv8 ha tentato di rilanciarsi su Canale 5.

Ci sembra un peccato non vedere più insieme il duetto formato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ma evidentemente Alfonso Signorini ha altri programmi per il suo Grande Fratello Vip. E a quanto pare ha ottenuto la presenza di Orietta Berti, che sta vivendo la sua seconda giovinezza nel mondo dello spettacolo. Da quando ha partecipato all’edizione del Festival di Sanremo vinta dai Maneskin si è rivelata il personaggio dell’anno. Fedez l’ha voluta accanto a lui e Achille Lauro per la sua hit estiva Mille, Antonella Clerici l’ha voluta al posto di Albano e sua figlia Jasmine come giudice di The voice senior.

Mentre su Sky ha dato spettacolo insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo in Quelle brave ragazze. Ma i suoi impegni nel mondo del piccolo schermo non sono finiti qui e sembra ormai certa la notizia che sarà proprio lei ad accompagnare Alfonso Signorini nella nuova stagione del Grande Fratello Vip. In un primo momento si è pensato che al suo fianco ci sarebbe stata Giulia De Lellis.

Ma le voce sono state smentite dal fatto che Sonia Bruganelli, contro ogni previsione, ha accettato di prendere di nuovo il suo posto. Del resto, le sue opinioni sono molto piccate e ottengono sempre forti reazioni da parte dei telespettatori. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

