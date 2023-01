Orla de Santos terá trechos interditados para comemorações de aniversário; confira locais e datas

Interdições são necessárias para a realização dos shows em comemoração ao aniversário da Cidade. Orla de Santos, SP

Divulgação

A cidade de Santos, no litoral de São Paulo, completa 477 anos nesta quinta-feira (26). Por conta das comemorações do aniversário, alguns trechos da orla serão interditados entre esta quinta-feira e o próximo domingo (28).

Segundo a prefeitura, nos dias 26 e 28 de janeiro, das 20h às 21h; dia 27, das 22h às 23h, e dia 29, das 21h às 22h, as Avenidas Presidente Wilson e Vicente de Carvalho (ambos os sentidos), entre as avenidas Bernardino de Campos e Washington Luís, estarão inacessíveis para trânsito.

Quem deseja trafegar pela região, sentido Ponta da Praia, poderá utilizar rota alternativa pela Avenida Bernardino de Campos, seguindo para a Avenida Marechal Floriano Peixoto, Praça da Independência e Rua Galeão Carvalhal. Os motoristas que desejam trafegar sentido José Menino deverão seguir pela Avenida Washington Luís e Rua Azevedo Sodré.

Ainda segundo a prefeitura, os bloqueios serão finalizados ao término de cada show, mediante a quantidade de pessoas no local. Confira a programação do aniversário da cidade aqui.

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

pappa2200