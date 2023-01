Orlando – Chegada, aluguel de carro e acomodação

Neste post, relembrarei uma viagem inesquecível de 13 dias em Orlando. Conforme já falamos em posts atrás, a viagem seria para levar nossa sobrinha e nossas netas para a Disney, destino obrigatório para qualquer jovem do mundo. Bom seria se todos os jovens pudessem ter esta vivência.

Seríamos cinco pessoas e acabamos indo em três pessoas, em função do visto negado de uma das netas, Constância, nossa sobrinha, Ana Paula, minha irmã e eu.

Para a Constância, foi uma grande estreia, pois foi também a sua primeira viagem de avião, outra experiência que dá as crianças uma visão geográfica do mundo.

Optei pela passagem econômica, pois sendo apenas 8 horas de viagem durante o dia é perfeitamente suportável. Tentei comprar a poltrona conforto na hora do embarque, mas a aeronave estava lotada e isto não foi possível.

Dica 1: A poltrona conforto pode ser comprada na hora do embarque na loja de sua companhia aérea, o valor é mais ou menos de U$ 40,00 e como o nome diz, dá um conforto maior para sua viagem.Chegamos em Orlando às 21h30 e era também minha estreia em alugar um carro sozinha e sair dirigindo a noite.

Aluguel de carro

Nossa locadora foi a Sixt, que é ótima, tem carros incríveis e um ótimo preço. Mas atenção, esta não tem escritório no saguão do aeroporto, você precisa ir em uma das colunas do aeroporto, onde tem vários anúncios de locadora, verificar o telefone da sua na mesma coluna. Existe um telefone que permite você ligar e solicita o traslado para levar o carro, este é rápido e eficiente.

Quando alugamos e escolhemos o carro pela internet, mas eu logo vi que o carro seria pequeno. Então pegamos uma Mercedes, que nos serviu perfeitamente.

Além do aluguel, fiz seguro total e inclui os pedágios já pagos, o que dá uma tranquilidade e segurança, além de agilizar nas estradas com pagamento e paradas. Com o dólar à R$4 não estava fácil viajar. Na locadora, foi super fácil e rápido. Tentei o Waze, mas não funcionou então peguei um GPS que nos levou com facilidade para onde quiséssemos ir.

Dica 2: Não tenha medo, Orlando é uma cidade onde tudo é longe e não se vê vida de pedestres, tudo é feito de carro e é muito fácil e, lógico, as rodovias são maravilhosas. Tudo super sinalizado, não tem trânsito e nada de congestionamentos. Vale a pena e a experiência é deliciosa.



Acomodação

Ficamos em nosso apartamento, um Time Sharing que temos por duas semanas todos os anos, (veja post anterior), no Westgatelake que eu adoro, uso e posso ceder para quem solicitar, até mesmo para você.

A localização é perfeita, exatamente a 7 minutos da Universal Studios, 4 minutos do Sea World e 17 minutos do complexo Disney, e outras atrações tudo muito próximo.

O Resort nos dá conforto de uma casa de férias, com cozinha completa, restaurantes, piscinas, academia, quadras, jogos, lazer organizado, mercadinho e outras facilidades. Nosso apartamento ficava em frente ao lago e a vista é linda.







Temos 2 suítes com possibilidade de 3 suítes, para uma viagem em família ou com amigos é ideal. Eu adoro! A vivência que a criança tem ainda é acrescida, pois é necessário viver a vida da cidade, ir ao supermercado e ver a vida como ela é.



Estando no Resort você tem transporte para alguns parques e pode comprar os ingressos com valor menor.

Na nossa primeira noite, pedimos uma pizza, que chegou deliciosamente quentinha e, para proprietários, a taxa de entrega está inclusa.Para Constância e para nós uma alegria. A ansiedade fazia parte de nossas vidas neste dia. No dia seguinte à cidade seria realmente apresentada.

pappa2200