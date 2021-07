ormai,-più-che-di-tendenza,-la-bowl-è-un-piccolo-classico-fusion

Ricetta di Orathay Souksisavanh, foto di Akiko Ida, tratte da “Bowls dolci e salate” (L’Ippocampo).

INGREDIENTI PER 1 BOWL:

80 g bulgur + 2 volte il suo peso in acqua bollente

1/4 di cipolla rossa sminuzzata

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

1 cucchiaino di paprika

125 g pomodori, tagliati in quarti o a dadini

125 g melanzane grigliate

1 rametto di menta, sminuzzato

2 rametti d’aneto, sminuzzati

1 cucchiaio di olio d’oliva

100 g tzatziki

chicchi di melagrana

sale e pepe

Procedimento

Amalgamate la paprika, la cipolla sminuzzata e il concentrato di pomodoro. Versate l’acqua bollente, mescolate, aggiungete il bulgur. Coprite, lasciate riposare 10 minuti.

Scaldate le melanzane in padella con olio d’oliva. Salate, pepate. Mescolate i chicchi di melagrana e le erbe aromatiche al bulgur.

Condite i pomodori. Disponete tutti gli elementi uno accanto all’altro in una ciotola capiente o in un piatto fondo. Servite con lo tzatziki.

“Bowls dolci e salate”: ricette di Orathay Souksisavanh, foto di Akiko Ida (L’Ippocampo).

Piatto ricco

Ormai, più che di tendenza, la bowl – più o meno creativa, salutare, veloce da preparare – è un piccolo classico fusion. E Bowls dolci e salate (L’Ippocampo) che ci regala questa ricetta ne è la dimostrazione: ci sta proprio il mondo, in una ciotola.

