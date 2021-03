Ornella Muti, la figlia travolta dal lutto | Il dramma di una madre

Carolina è la figlia di Ornella Muti e Federico Fachinetti. La donna è stata colpita da un grave lutto: la perdita del compagno Andrea Longhi. A distanza di un anno dalla perdita che l’ha travolta, la figlia della Muti, gli dedica parole commoventi.

Carolina Fachinetti è la secondogenita di Ornella Muti, nata dall’amore tra l’attrice e l’imprenditore Federico Fachinetti. Naike e Andrea sono i fratelli di Carolina, nati da altre relazioni della madre, nonostante però questo i tre sono legatissimi tra loro. Carolina è la meno social della famiglia ma purtroppo nel febbraio del 2020 ha pubblicato un post che ha sconvolto il mondo dello spettacolo: la morte del suo compagno, Andrea Longhi.

Il 36enne ha perso la battaglia contro un tumore al cervello, lasciando Carolina e i due figli piccoli Alessandro e Giulia. Il genero di Ornella Muti ha appreso di essere malato nel 2017 ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. Carolina sul suo profilo Instagram, dilaniata dal dolore dopo il suo decesso, ha scritto: “Sei il mio guerriero. Hai lottato con un coraggio, con una forza. Ti amo vita mia. Riposa con gli angeli amore mio. Mi manchi come l’aria”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina (@blueeyedfamily)

Il dolore di mamma Ornella

Ornella Muti non ha mai lasciata la figlia sola e da quel momento in poi il legame è diventato sempre più solido. A ‘ Oggi è un altro giorno‘ ha confessato quanto per lei sia stato insopportabile vedere la figlia distrutta dal lutto: ” Del dolore e del dramma non ne posso parlare perchè morire subito, ma per me vedere mia figlia così toccata è molto dura. Vedere i miei nipoti, è dura, ma ti dà la forza di capire l’importanza della famiglia.” Anche Naike e Andrea hanno contribuito e continuano a partecipare attivamente alla vita della sorella e dei suoi due splendidi figli, come tanti post sui canali social dimostrano.

A un anno dalla scomparsa di Andrea

In questo anno così difficile per lei e la sua famiglia, Carolina non ha mai smesso di pensare al suo Andrea e proprio per averlo sempre accanto si è tatuata sul polso un rosario con il suo nome: “Ti ho inciso nel cuore, un uomo come te non si scorda.. ti ho inciso nell’anima.. ora ti ho inciso sulla pelle.. ti amo”.

Forse uno dei giorni più tristi per la donna è stata la ricorrenza del compleanno del padre dei suoi figli, il bellissimo scatto che li ritrae porta una didascalia straziante e commovente: “Che devo scrivere ancora? Non mi passa un secondo. Mi sembra d’impazzire ma non posso. Non posso perdermi.”

A distanza di un anno Carolina, grazie all’amore della famiglia e della community social sta ricomponendo la sua vita. All’anniversario della morte del compagno Andrea, ha voluto dedicargli un post che ha commosso tutto il web ed esprime tutto il sentimento che nutre ancora oggi per lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina (@blueeyedfamily)

