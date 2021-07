Abbiamo raccolto alcune delle novità sportive da uomo nel settore degli orologi di lusso. Una selezione speciale per veri intenditori.

AUDEMARS PIGUET: Royal Oak Offshore Diver

L’azienda di Le Brassus ha presentato tre nuovi orologi perfetti per avventure dentro e fuori dall’acqua. Cassa da 42 mm in acciaio e inedito movimento Calibro 4308 versione cachi, blu o grigio. Ma soprattutto una nuova estetica del quadrante e il lancio dei cinturini intercambiabili per personalizzare con stile il nostro segnatempo. Senza dimenticare le performance: la riserva di carica è di ben 60 ore e possono arrivare a una profondità di 300 metri.

Il nuovo Royal Oak Offshore Diver di Audemars Piguet

BULGARI: Octo Finissimo S Chronograph

Il più sottile orologio automatico al mondo dotato di cronografo e funzione GMT. Super-competitivo ed eccellente dal lato tecnologico ed esteticamente perfetto. Cronografo di precisione con funzione che permette di visualizzare contemporaneamente due diversi fusi orari. Un emblema della creatività e dello stile italiano.

Octo Finissimo Chronograph S di Bulgari

VACHERON CONSTANTIN: Overseas calendario perpetuo ultra-piatto scheletrato

Questo modello è stato lanciato nel 2020, in versione oro rosa, ed è stato premiato dal Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) nello stesso anno. Oggi viene presentato in una nuova versione in oro bianco disponibile in esclusiva nelle boutique della Maison.

Overseas calendario perpetuo ultra-piatto scheletrato di Vacheron Constantin

JAEGER-LECOULTRE: Polaris Mariner Memovox

Iconico modello della Maison, questo nuovo modello subacqueo esibisce il suo prestigioso lignaggio con i modelli sportivi Memovox, la cui sveglia fungeva da segnale acustico per ricordare ai subacquei che era giunto il momento di tornare in superficie.

Polaris Mariner Memovox di Jaeger-LeCoultre

PATEK PHILIPPE: Aquanaut Chrono

Il modello del 2018 oggi vede la luce nella sua primissima versione in oro bianco, abbinata a due varianti con quadrante colorato e cinturino abbinato: blu notte sfumato nero sul quadrante (in cover) e un audace verde khaki.

Aquanaut di Patek Philippe

GRAND SEIKO: Spring Drive Sport Collection

Un cronografo con dettagli in oro, sarà disponibile in edizione limitata di 500 esemplari presso le boutique del brand e in negozi selezionati in tutto il mondo. Di altissima precisione, misura il tempo trascorso fino a dodici ore con la precisione di ± 1 secondo al giorno.

Cronografo Spring Drive Sport Collection, Grand Seiko

ROGER DUBUIS: Excalibur Spider Pirelli

La collaborazione con il celebre produttore di pneumatici Pirelli torna protagonista. La versione rosso e nera, in foto, ha una particolarità in più: il caucciù del cinturino è proveniente da pneumatici vincitori di gare automobilistiche. Tutti i modelli invece, al loro interno, sono decorati dal leggendario profilo cinturato degli pneumatici Pirelli.

Excalibur Spider Pirelli di Roger Dubuis

Scoprite altre immagini della nostra selezione di orologi sportivi sfogliando la gallery in alto.