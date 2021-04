Orologi di lusso: le novità presentate a Watches and Wonders (e molto altro)

È tempo di scoprire i nuovi lanci del mondo dell’orologeria. Anche perché Aprile è il mese di Watches and Wonders la fiera mondiale di Ginevra, quest’anno digitale, dedicata alle novità più lussuose del settore. Qui abbiamo raccolto qualche novità che hanno presentato durante l’evento, e non solo.

BULGARI: Octo Finissimo Perpetual Calendar

Per il settimo anno consecutivo, Bulgari ha battuto i record mondiali di orologi ultrasottili (spessore totale di soli 5,80 mm) e ultra complicati con il design italiano e le prestazioni meccaniche di Octo Finissimo, immagine di copertina. Che in questo 2021 è disponibile in due versioni: nella tipica interpretazione del titanio e in una versione in platino con bracciale in alligatore. Il proprietario di questi orologi potrà leggere l’ora senza preoccuparsi di doverla regolare fino a febbraio 2100, anno bisestile.

Octo Finissimo Perpetual Calendar di Bulgari

JAEGER-LECOULTRE: il Reverso Hybris Mechanica Calibre 185

Omaggio a un’icona della Maison che proprio in questo 2021 festeggia i suoi 90 anni: il Reverso. Il modello più nuovo è il risultato di oltre sei anni di sviluppo che lo hanno fatto diventare il primo orologio da polso al mondo con quattro quadranti funzionanti. Può prevedere e leggere, come mai nessun altro orologio ha mai fatto, eventi astronomici del cosmo, come superlune ed eclissi. È il Reverso con più complicazioni mai creato.

Reverso Hybris Mechanica Calibre 185

PATEK PHILIPPE: Nautilus 57117/1A

Un quadrante inedito per quest’orologio cult a carica automatica, icona da sempre dell’eleganza sportiva. La colorazione verde oliva, novità assoluta per la collezione Nautilus, si mixa al design altamente riconoscibile della cassa, della lunetta e del bracciale dalla finitura manuale satinata e lucida.





ROLEX: Oyster Perpetual Explorer

36mm, proprio come l’originale del 1953 al quale è ispirato. L’Explorer di nuova generazione è dotato del calibro 3230, movimento all’avanguardia della tecnologia orologiera. Nella versione Rolesor giallo, la lunetta, la corona di carica e gli elementi centrali del bracciale sono in oro giallo 18 kt, mentre la carrure e gli elementi laterali del bracciale sono in acciaio Oystersteel.

Rolex Oyster Perpetual Explorer

CARTIER: il Tank Must

Una doppia innovazione in un solo orologio: il cinturino prodotto senza materiali animali e il movimento fotovoltaico che lo alimenta. La Manifattura, infatti, ha applicato il principio fotovoltaico al quadrante, perforando i numeri romani, le cui aperture permettono alla luce di raggiungere le celle nascoste. Ci sono voluti ben due anni per sviluppare e integrare questa nuova tecnologia, il movimento SolarBeatTM, che assicura una durata media di 16 anni.

Il Tank Must di Cartier

VACHERON CONSTANTIN: Historiques American 1921

Per celebrare il 100°anniversario di un segnatempo storico, l’American 1921, la Manifattura orologiera crea tre nuove versioni dedicata ai collezionisti e intenditori di orologi vintage: due modelli in oro bianco e un’edizione limitata di 100 esemplari della Collection Excellence Platine. Gli stessi codici estetici, come la cassa sobria, per nuove icone da polso.

Gli orologi Historiques American 1921 di Vacheron Constantin

HUBLOT: il Big Bang Unico Yellow Magic

Disponibile in un’edizione limitata di 250 esemplari, è un prodotto innovativo per la colorazione della ceramica. Sono serviti, infatti, quattro anni di ricerche per trovare l’equilibrio fra temperatura e pressione, in modo da consentire la sinterizzazione della ceramica senza bruciare i pigmenti.

La nuova nuance, dal nome Yellow Magic, si abbina perfettamente alla tonalità Illuminating eletta fra i Colours of the Year 2021 di Pantone,

Big Bang Unico Yellow Magic di Hublot

AUDEMARS PIGUET: il Royal Oak si tinge di verde

La manifattura di Alta Orologeria svizzera presenta, fuori Salone, i nuovi modelli di Royal Oak impreziositi da quadranti verdi. Le nuove proposte comprendono: un Royal Oak Jumbo Extra-Piatto in platino 950 con quadrante fumé e finitura soleil, un’edizione limitata del Royal Oak Cronografo Automatico con cassa in oro giallo 18 carati e quadrante verde “Grande Tapisserie e tre varianti del nuovo Automatico con Flying Tourbillon in titanio o oro rosa, caratterizzate sempre da tonalità green.

Audemars Piguet, i Royal Oak dal quadrante verde

MECCANICHE VELOCI: il QuattroValvole Tourbillon

Altra novità extra Salone è quella di Meccaniche Veloci. La cassa ispirata alla forma di un pistone accoglie il calibro MV8880 interamente sviluppato in casa, un movimento che gestisce tre fusi orari, esposti nei due quadranti superiori e nel quadrante in basso a sinistra oltre alle funzioni, data e stop secondi.

Il QuattroValvole Tourbillon di meccaniche Veloci

