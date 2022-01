Oroscopo di Paolo Fox, ecco le previsioni per oggi, venerdì 28 gennaio, per i segni Ariete, Toro e Gemelli. Scopriamo come andrà la giornata per questi tre segni zodiacali secondo le previsioni degli astri di Paolo Fox. Come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 28 gennaio?

Oroscopo Paolo Fox 28 gennaio, le previsioni segno per segno

Paolo Fox oroscopo 28 gennaio 2022: previsioni Ariete

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ti senti pronto a fare qualcosa che non ti si addice e che potrebbe prendere in contropiede una persona vicina. Sfortunatamente la tua cerchia potrebbe essere destabilizzata dal tuo modo di fare bizzarro, come se tu fossi un’altra persona.

Oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per il Toro

Toro (21 aprile – 20 maggio): Ultimamente sei riuscito a concentrarti sulle priorità in maniera concludente, ma oggi sembra più complicato. Qualcosa ti distrae nel profondo e senti che questo pensiero ti assorbe molta energia. Anche se non riesci ad evitare del tutto i pensieri erranti, fai il possibile per ritornare alla realtà se non vuoi pagarne le conseguenze nei prossimi giorni.

Oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per Gemelli

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’amicizia di una persona cara oggi si rivelerà più importante del solito. Hai bisogno di essere circondato da coloro che ti fanno stare bene. Allo stesso tempo, hai anche tanta voglia di sentirti libero di condividere i tuoi sentimenti con queste persone, senza alcuna restrizione.

The post Oroscopo 28 gennaio, le previsioni di Paolo Fox per Ariete, Toro e Gemelli appeared first on L’Occhio.