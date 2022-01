Oroscopo di Branko, ecco le previsioni per oggi, sabato 29 gennaio, per i segni Cancro, Leone, Vergine. Scopriamo come andrà la giornata per questi tre segni zodiacali secondo le previsioni degli astri di Branko. Come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 29 gennaio?

LEGGI ANCHE:

Oroscopo 29 gennaio, le previsioni di Branko per Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo 29 gennaio, le previsioni di Branko per Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo 29 gennaio, le previsioni di Branko per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko 29 gennaio 2022: Cancro

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete pronti a collaborare in modo costruttivo per il piacere di sentirvi utili. Sarebbe un bene per voi rilassarvi e ascoltare di più le vostre esigenze di base, senza un malinteso senso di orgoglio. Dovreste dormire di più.

Oroscopo Branko 29 gennaio 2022: Leone

Leone (23 luglio – 23 agosto): La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo.

Oroscopo Branko 29 gennaio 2022: Vergine

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarà inevitabile porvi delle domande – siate flessibile e potrete iniziare a lavorare per realizzare i vostri desideri. Vi sentite stanchi perché avete fato abbastanza moto, siete stati rinchiusi per troppo tempo.

The post Oroscopo 29 gennaio: le previsioni di Branko per Cancro, Leone e Vergine appeared first on L’Occhio.